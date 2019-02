Zbrojovka si před jarem s chutí zastřílela, pětkrát pokořila Vyškov

„Výsledek je dobrý. Byly tam věci, které jsme chtěli. Vždycky je dobré před vstupem do soutěže zvládnout generálku a my jsme ji zvládli na výbornou,“ řekl brněnský obránce Pavel Eismann, kapitán Zbrojovky.

V jejích dresech se během kanonády do sítě soupeře z MSFL představili až na náhradního brankáře Jiřího Flodra všichni hráči, kteří v zimní pauze oproti podzimu brněnský kádr rozšířili. Po návratu z hostování Jakub Přichystal a Ondřej Vintr, po přestupu z Třince taktéž exbrněnský hráč Šimon Šumbera a jediný klasický nováček Juraj Kotula, angažovaný na přestup ze Slovanu Bratislava.

„Měli jsme jasnou a konkrétní představu, na jaké pozice bychom rádi hráče přivedli. Byly plus minus dvě. To, jak jsme (s doplněním kádru) spokojeni, nám ukáže až jarní část,“ podotkl sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Při hledání posil na kraje sestavy se v Brně skloňovalo i jméno Jaroslava Diviše z Mladé Boleslavi, ten se ale nakonec rozhodl pro Slovácko. A protože dohodou neskončila ani jednání s Plzní o odchodu Ladislava Krejčího a se Zlínem o přestupu Lukáše Vraštila, není změn zdaleka tolik, kolik fanoušci očekávali.

„Zaměřili jsme se na to, abychom tým stabilizovali. V minulosti do něho v relativně krátkém období přicházel vysoký počet hráčů, to ale nebylo naším cílem. Tím je, aby náš tým byl funkční, variabilní, s dobrou zastupitelností. Věříme, že tento tým by mohl být úspěšný nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska,“ dodal Požár.

Případné další dotazy směrem ke klubu fanouškům zodpoví trenér Pavel Šustr v úterý v 18 hodin na otevřené besedě v tiskovém středisku stadionu v Králově Poli.

V sobotu na něm (alespoň na brněnské straně) vládla spokojenost. Zbrojovka zvládla várku deseti přípravných zápasů s vysoce aktivní bilancí osmi výher, jedné remízy a jedné prohry, a její hbitá hra diváky bavila.

„Jsou tam věci, na kterých pracujeme dlouhodobě. Křídla, plus Kuba Přichystal, tedy rychlonozí hráči, mají za úkol roztrhávat obranu svými náběhy, útočníci Škoda a Magera si zase mají pro balony chodit. To je jasné z typologie hráčů, jaké máme,“ řekl trenér Šustr.

Sestava, jaká vyběhne na trávník v sobotu v prvním zápase druhé ligy v Chrudimi, se mu v duchu rýsuje. Oficiálně má ale jistotu zatím jen brankář Pavel Halouska, po odchodu Dušana Melichárka nový gólman číslo jedna. V obraně znovu nastoupil univerzálně použitelný Ladislav Krejčí a zdá se, že i tato varianta je definitivní.

„Představu o sestavě mám, stejně jako varianty, jak bychom sestavu případně změnili. Zbývá ale ještě jeden týden. Záleží, jak budou kluci vypadat na tréninku. Kdo nebude pracovat, hrát nebude,“ upozornil Šustr. „Zápas v Chrudimi bude o něčem úplně jiném než příprava. Tam si nebudeme smět dovolit na něco se vykašlat, bude to boj,“ předpokládá trenér Zbrojovky.