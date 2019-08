Čvachtaná místo fotbalu. Liják zápasu ublížil, shodli se trenéři

„Zápasu to rozhodně nepomohlo, balon se zastavoval a kombinovalo se těžce. Hlavně Pardubicím, my se o to nepokoušeli v takové míře,“ připustil trenér poraženého Mýta František Dvořák.



„Některé přihrávky se zadrhávaly. Kdyby byl terén lepší, možná bychom mohli hrát rychleji,“ uvažoval jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný.

Možná i díky tomu divizní Mýto uhrálo s druholigovým sokem zcela přijatelné skóre. Oba mančafty přitom šetřily opory; za Pardubice oproti lize nehráli gólman Letáček, stoper Šejvl a záložníci Jeřábek s Pfeiferem, trenér Dvořák dokonce nechal „v základu“ jen tři fotbalisty, kteří posledně v divizi od první minuty čelili sokům z Kolína.

„Chtěli jsme, aby se prokázala i kvalita ostatních hráčů. Ze začátku to i kvůli tomu vázlo, drhlo to. Ale utkání jsme vedli v pohodě, soupeř snad ani nevystřelil, nebo to šlo vždycky mimo branku,“ ohlížel se kouč hostí Novotný za zápasem.

Vysokomýtskému Dvořákovi obvyklí náhradníci prý směrem k sobotnímu domácímu duelu s Kutnou Horou (od 17 hodin) v dobrém slova smyslu zamotali hlavu.

„Jsem hrozně rád, že máme takhle širokou lavičku,“ řekl. „Ve většině případů zvládli odehrát celých devadesát minut. Měl jsem z toho přitom obavy, protože v poháru se smí střídat jenom třikrát (v divizi pětkrát),“ poznamenal Dvořák.

Rozdíl dvou soutěží byl nicméně i přes náročný terén na ploše jasně patrný, stejně jako na začátku srpna, kdy Mýto vyřadilo z poháru kanonádou 5:0 moravskotřebovský Slovan.

Minulá sezona: Tomáš Čelůstka z Pardubic slaví gól akrobatickým kouskem.

„Ten hraje krajský přebor, navíc byl tehdy v přípravě a my jsme věděli, že mu budou chybět čtyři hráči... Tak jako jsme my v Moravské měli výhodu v silnější lavičce, teď to samé u nás platilo o Pardubicích,“ srovnával.



Třebaže prioritou jsou pro oba týmy jednoznačně ligové soutěže, Pardubice poháru přikládají o dost větší váhu než Mýto.

„Vyhráli jsme určitě zaslouženě, i když utkání nepřineslo nějaký úžasný fotbal. Splnili jsme povinnost, to je jasně dané,“ sdělil kouč Novotný. „Ale teď už se budeme připravovat na sobotní utkání se Sokolovem (od 10.15 Pod Vinicí), abychom potvrdili tři body z Ústí nad Labem,“ dodal obratem.

„Pro nás to s Pardubicemi byl spíš přátelský zápas,“ neskrýval trenér Dvořák. „Vrcholem týdne pro nás bude až divizní utkání s Kutnou Horou. V něm bychom chtěli, pokud možno, bodovat a navázat tak na vítězství v Kolíně,“ doplnil kouč.