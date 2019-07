Jihlava hledá posily na Balkáně. Tým testuje trojici Srbů

Devět let čekal na šanci v Chelsea, teď fotbalový reprezentant Tomáš Kalas anglický velkoklub...

Kössen (Od našeho zpravodaje) Kdyby v 62. minutě na hřiště nevyběhl, dost možná by fotbalová Plzeň podruhé za sebou v přípravě...

Dortmund plánuje posílit ofenzivu, dál touží po Schickovi

Patrik Schick by mohl zamířit z AS Řím do Dortmundu, jehož zájem o útočníka české fotbalové...