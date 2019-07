Slovácko, nebo Karviná? Zoubele zůstal v Jihlavě a prodloužil smlouvu

„Volali mi, ale nedokázal jsem si představit, že bych po prohrané baráži měl jít zrovna do Karviné,“ připomněl zkušený středopolař, že se oba týmy střetly v zápasech o postup do nejvyšší soutěže.



Daleko větší zájem měl proto Zoubele o přestup do Slovácka, kde by se znovu setkal s bývalým koučem jihlavského klubu Martinem Svědíkem. „Řekl jsem mu, že ho mám rád. Jako trenéra i jako člověka,“ líčí Zoubele. „Měl jsem zájem, stejně tak pan Svědík. Ten do toho hodně šlapal a chtěl, aby to dopadlo.“

Rozhodnout však musela Jihlava, která měla se Zoubelem smlouvu ještě na rok. „Jednalo se docela intenzivně, a protože nemám manažera, měl jsem stále telefon na uchu,“ líčí s úsměvem Zoubele. „Nakonec se kluby na nějaké částce nebo hráčské výměně nedohodly. A tak se soustředím na Jihlavu.“

Kontrakt do léta 2021

Ani Vysočina však nezaváhala. Jednomu ze svých pilířů s předstihem nabídla prodloužení smlouvy. „Pro naši ofenzivu je to klíčový hráč. Za poslední dva roky, kdy jeho výkonnost začala stoupat, se vypracoval do pozice lídra týmu,“ říká ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Jednoznačně ukazuje, že fotbal na vysoké úrovni může hrát ještě hodně dlouho. A my bychom o něj neradi přišli.“

Projevený zájem Zoubeleho potěšil. „Bylo to nastavené tak, že buď přestoupím, nebo prodloužím smlouvu. A já jsem to přijal,“ prozradil Zoubele, který zbytek přestupového období už bude sledovat s klidem. „Nyní mám smlouvu na dva roky a nepředpokládám, že bych někam odešel,“ dodal.