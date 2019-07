Jihlavský Zoubele: Skládáme nový tým. Ale chceme hrát o vršek tabulky

Jenže jeden z klíčových hráčů domácího týmu selhal. Soupeřova brankáře trefil jen do nohy, od které se balon odrazil do břevna. Jihlava později inkasovala branku a po remíze 1:1 – a předchozí porážce 1:2 v Karviné – přišla o šanci na návrat mezi elitu.

Minimálně další sezonu tak stráví ve druhé lize.

„Jasně, mohli jsme zase jezdit na Spartu. Ale to člověk prostě musí skousnout,“ říká třiatřicetiletý záložník. „Na takové zklamání není žádný lék. Musíte to pustit z hlavy, jít zase na trénink a makat dál. Nepovedlo se? Bohužel, tak to zkusíme zase za rok.“

Přitom postup byl tak blízko! Možná stačilo ve správný moment zvolit jiné zakončení.

Těžko říct. Jasně, kdybych dal na 2:0, určitě to mohlo být jiné. Ale myslím, že jsme pro to udělali maximum. Oba zápasy, ať chcete nebo ne, byly hrubě ovlivněné. Měla tam být červená karta, penalta pro nás... Že mančaft nedá nějaké šance, které si vytvoří, to se stane. Ale tohle bylo fakt velké ovlivnění baráže. Kdyby soupeř dostal červenou, určitě by zápas vypadal jinak. Takže jsme cítili velkou křivdu.

„Po letošní zkušenosti, kterou český fotbal udělal, příští rok bude baráž mnohem více hlídaná.“

Klub poté vydal dvě poměrně ostrá prohlášení, snažil se očistit český fotbal. Jak jste to vnímali vy hráči?

Co se dělo, opravdu nebylo vůbec pěkné. Nechci říkat nějaká ostrá slova, ale nebylo to podle mě fér. Prostě se mi to nelíbilo. Trošku jsme si o tom povídali v kabině. Brnu se to také nelíbilo, ale moc se k tomu nevyjadřovali. My jsme se vyjadřovali více, protože jsme to tak cítili. Ti rozhodčí si rok nezapískají, takže je vidět, že to z jejich strany fakt nebylo dobré.

Nemáte obavu, že svým vystoupením jste si udělali řadu nepřátel? A že by se to mohlo paradoxně otočit proti vám?

Tak toho se vůbec nebojím. Je to sledované a bylo by hodně smutné, kdyby nám to dávali ještě více sežrat.

Jak člověk zklamání z baráže dostával ze sebe?

Musím říct, že po takovém konci sezony byl člověk hrozně vyčerpaný. Fyzicky i psychicky. Potřebovali jsme si odpočinout.

Jenže času moc nebylo.

Máte pravdu, volno jsme měli akorát čtrnáct dní. A hned druhý den po zahájení přípravy jsme měli zápas s Jabloncem. Bylo to ostré. (usmívá se) Nějaký den volna navíc by to ještě chtělo. Ale potřebujeme se připravit. Chceme znovu hrát o vršek tabulky. Takže trénujeme docela dost.

Vyjel jste aspoň na nějakou dovolenou?

Určitě, to jsem musel. Vyrazil jsem do Chorvatska, kde to mám rád. Tam jsem si odpočinul.

Takže na pláž a k moři?

Taky. Ale já mám rád dovolenou půl na půl. Nejen ležet na pláži, ale i vyrazit na nějaký výlet lodí a tak.

Po krátkém volnu jste se pustili do přípravy. A za pár dní startuje další ročník. Jak se před ním cítíte?

Už se těšíme. (usmívá se) Letní příprava je podstatně kratší než zimní. Ta byla devět týdnů a byl to extrém, který jsem snad ještě nezažil. Bylo to hrozné. Teď máme pět týdnů a to si myslím, že je akorát.

Před novou sezonou se opět hodně obměnil kádr. Pryč jsou hráči, co byli v Jihlavě na hostování, navíc odešli také Jakub Petr a Jiří Klíma.

Skládáme zase nový tým. Odešel nejlepší záložník Šulc, který má za sebou fantastický půlrok. Pryč je pravý obránce Breda, stoper Chlumecký a útočník Klíma, který dal za sezonu devět gólů. Pět šest lidí ze základní sestavy, které musíme nahradit. To nebude jednoduché.

Zvládnete to?

Uvidíme. Vezměte si, že je to třetí půlrok za sebou. Jihlava je sice šikovná, že vždycky dokáže najít nějaké zajímavé hráče, jako teď byl Momo Tijany. Ten je fantastický. Ale nedá se to dělat furt, ne pokaždé to vyjde. Takže jsem sám zvědavý, jak to zvládneme tentokrát.

Kolonka příchodů je zatím o hodně skromnější: zbrusu novými hráči jsou pouze Matúš Lacko, Rajmund Mikuš a nově dorazivší Jan Fortelný.

Ale po zranění se vrátil Standa Klobása, který je fantastický a umí dávat góly. Kdyby odehrál celou sezonu, bylo by to veliké posílení. Jen se nesmí zranit! A snad ještě někdo přijde. Nějací lidé jsou ještě v jednání.

Úplně jasno nebylo ani ohledně Lukáše Vaculíka. Ten s vámi sice zahájil přípravu, ale mluvilo se o tom, že do konce června se rozhodne, jestli bude hrát, nebo se přesune do kanceláře a bude už jen sportovním manažerem. Už víte, jak to s ním dopadne?

To je asi otázka spíš na něj. Ale zatím hraje, trénuje a všechno vypadá dobře. Já bych byl jedině rád, kdyby pokračoval. Protože má to vidění, umí nám balon prostrčit dopředu, je šikovný.

Mezi hráče, kteří odcházejí, jste se mohl zařadit i vy.

Chtěl jsem přestoupit do Uherského Hradiště. Slovácko o mě mělo zájem, tak jsem řekl Jihlavě, že bych to rád zkusil. Ale nešel jsem na krev, že bych tu dělal nějak zle. Měl jsem ještě na rok smlouvu, takže by mě museli vyměnit nebo vykoupit. Řekl jsem, že pokud se kluby domluví, rád bych to zkusil. Nebo tu zůstanu. Nějaká jednání probíhala, ale nedopadlo to.

Nakonec jste naopak v Jihlavě prodloužil smlouvu.

Bylo to nastavené tak, že buď přestoupím, nebo prodloužím smlouvu. Jihlava o mě po mých výkonech projevila zájem. Byli spokojení, nabídli mi prodloužení smlouvy. A já jsem to nakonec přijal, protože to bylo zajímavé.

Do ligy se vrátíte až s Jihlavou?

Blbé je, že jsme si druhé místo uhráli úplně v klidu. Vždycky se z něho postupovalo, letos poprvé ne. A když se k tomu přičte baráž, která byla z naší strany odehraná velmi dobře, zápasy byly hrozně vyrovnané a rozhodovaly fakt jiné faktory, mrzí to o to víc.

Po letošní zkušenosti asi budete chtít obsadit první příčku – abyste se baráži vyhnuli...

To jsme chtěli i letos. Jenže České Budějovice byly silné, sportovně si to zasloužily víc. Měly sérii asi dvanácti výher v řadě. Čekali jsme, kdy klopýtnou, a ono nic. Teď vypadá nebezpečně Brno, které je silné. A uvidíme, kdo ještě vyskočí.

Baráž ale asi zůstane ošidná...

Souhlasím. Ale myslím, že po letošní zkušenosti, kterou český fotbal udělal, příští rok to bude mnohem více hlídané, více medializované. Věřím, že případ, jaký byl letos, už se nestane.

Jak tu negativní zkušenost vypustíte z hlavy?

Jste profík, placený za to, abyste makal dál. Musíte to pustit z hlavy. Jak se říká, pořád je to jenom fotbal. Malá tragédie, ale jsou daleko horší věci v životě. Už nemůžeme brečet. Kdybychom v tom hloubali dál, ujel by nám vlak. A to my nechceme. Hned od prvního zápasu, který hrajeme v Ústí nad Labem, do toho musíme šlapat. A uvidíme, jak to se všemi těmi změnami v sestavě bude vypadat.