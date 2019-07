Jihlava hledá náhradu za Šulce. Vyhlédla si sparťana Fortelného

Po jeho návratu do Viktorie Plzeň – a následném přesunu na roční hostování do Opavy – tak v kádru kouče Radima Kučery zela velká prázdnota.

Zkusit zacelit ji nyní přichází další hostující hráč, dvacetiletý sparťan Jan Fortelný. „Pavel Šulc tady odehrál skvělou sezonu a já budu jen doufat, že nějak šlápnu do stejné sezony jako on,“ přeje si Fortelný.

Talentovaný fotbalista, který se podle vlastních slov nejlépe cítí na pozici ofenzivního záložníka či podhrota, ale není mu cizí ani hra ze stran, minulou sezonu strávil na hostování v druholigové Vlašimi.

„Byl to pro mě první rok v dospělém fotbale,“ říká Fortelný. „Hodnotím to jako obrovskou zkušenost, ale řekl bych, že se dá na čem pracovat.“ Do letní přípravy se Fortelný zapojil se sparťanským áčkem. „Dozvěděl jsem se o tom týden před přípravou a bral jsem to tak, že si jdu čichnout, jak to tam probíhá, a nabrat zkušenosti,“ líčí s úsměvem. „Byl to pro mě zážitek a jsem za něj jedině rád. Užil jsem si to.“

Šanci ukázat se v zápase však dostal pouze jedinkrát, v úvodním duelu v Benešově. „Limitovalo mě zranění,“ prozradil.

Během přípravy pak Fortelného oslovil jihlavský kouč Kučera. „O zájmu FC Vysočina jsem se dozvěděl od něj, před reprezentačním startem dvacítek. Řešili jsme to a pak jsme čekali, jak se to vyvrbí a jak se rozhodne Sparta,“ popisuje.

Nakonec dostal od letenského týmu svolení. A včera se hlásil na tréninku v Jihlavě. „Když jsem se dozvěděl, že to klaplo, byl jsem nadšený. Hned jsem si sbalil a vyrazil,“ popsal.

Kouč Kučera se tak dočkal vyhlížené posily. A Jihlava získala na hostování dalšího odchovance pražské Sparty: už dříve na Vysočinu stejným způsobem zamířil obránce Jan Pavlík, který se s týmem připravuje od poloviny června.