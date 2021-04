O osudu žižkovského stadionu budou zastupitelé Prahy 3 jednat znovu ve čtvrtek

Majitelem klubu Viktoria Žižkov se loni v lednu stal podnikatel Martin Louda a následně začal jednat s radnicí Prahy 3 o odkupu stadionu. Ten nyní nesplňuje podmínky udělení profesionální licence a klub díky výjimce hrál domácí zápasy druhé ligy na Proseku. Jednání o odkupu se loni zasekla, protože vedení městské části požadovalo po Loudovi záruky, že stadion a pozemky pod ním nevyužije například k developerské výstavbě.

Navržená dohoda počítá s tím, že obě strany budou dále jednat o prodeji stadionu klubu, který se má uskutečnit do konce ledna příštího roku. Radnice se k tomu přímo nezaváže, podle návrhu však má učinit „veškeré nezbytné, potřebné či vhodné kroky“ směřující k prodeji. Klub zároveň podle návrhu ihned do stadionu investuje 25 milionů korun, které mu později radnice vrátí buď odečtením z prodejní ceny, nebo přímo, pokud se strany nedohodnou.

V případě prodeje by se majitel zavázal, že do 20 let od podepsání kupní smlouvy postaví nový stadion na místě stávajícího, a pokud to z objektivních důvodů nebude možné, vybuduje tam alespoň tréninkové zázemí pro mládež. Na původním stadionu se má hrát do doby, než začnou stavební práce pro stavbu nového. Městská část by pak navíc měla právo zpětného odkupu po dobu 20 let pro případ, že by majitel podmínky nesplnil. Případný prodej by musel schválit i pražský magistrát.

„Pokud do 30. dubna nedáme jasné stanovisko FAČR, že zastupitelstvo souhlasí s našimi indikativními nabídkami a investicemi do stadionu, tak už asi ani nemůžeme získat licenci na profi fotbal a hrát dále na Žižkově,“ řekl dnes na jednání předseda představenstva klubu Milan Richter.

Již na začátku jednání se opoziční zastupitelé ohradili proti tomu, aby se takto závažná dohoda projednala bez možnosti si ji dopředu podrobně prostudovat. Zastupitel ANO Petr Venhoda navrhnul, aby se k bodu svolalo mimořádné zastupitelstvo. To by však nebylo s dodržením nutných lhůt možné do konce týdne, koalice se tak nakonec dohodla na řešení přerušením jednání do čtvrtka. Radní Jan Materna (TOP 09) řekl, že pozdní předložení sice nebylo šťastné, ale jinak to nešlo.

Na schválení dohody podle informací ČTK nepanuje shoda v koalici TOP 09, STAN, Pirátů a Zelených. „My budeme proti. Vadí nám, že bychom se měli zavázat k jednání o prodeji s cílem stadion prodat,“ sdělil ČTK Matěj Michalk Žaloudek, předseda klubu Zelených a nezávislých, který má v 35členném zastupitelstvu tři hlasy. Bude tak zřejmě nutná i podpora alespoň některých zastupitelů opozice, kterou tvoří koalice Pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Trikolora) a hnutí ANO.