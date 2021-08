Vstup do sezony je pro nás krutý, říká žižkovský trenér Oulehla

Vedení, červená karta a heroický obrat soupeře. Žižkovské zápasy mají na startu 2. ligy stejný scénář, i proto je Viktoria po dvou kolech na nule. „Když to řeknu upřímně, vstup do sezony je pro nás krutý. Výsledky neodpovídají tomu, co herně předvádíme. Obě utkání rozhodla vyloučení,“ lituje trenér David Oulehla. „Ale takový je fotbal; někdy vám dá, někdy vezme.“