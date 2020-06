Po varnsdorfské slávě zkáza. Ve vápně to byl dětský fotbal, štve kouče

„Rozhodovalo se uprostřed hřiště, kde nás soupeř suverénně předčil. A pak ve vápně. My v šestnáctce hrajeme dětský fotbal, oni vyspělý. Byli produktivní, ve druhé půli dali ze šesti šancí čtyři góly, my měli pět příležitostí, ale produktivní nejsme,“ shrnul domácí trenér David Oulehla.



Sprcha to nebyla jen v reálu z nebe, ale i obrazná, protože po senzační výhře v Jihlavě (a první v sezoně venkovní) si Varnsdorf zápas představoval jinak.

Místo toho podruhé po restartu doma rupnul a zůstal třetí od konce, jen sedm bodů od sestupu. Poslední dva týmy Sokolov a Vítkovice ovšem mají své bitvy 20. kola teprve před sebou. „Mírný náskok máme, ale dokud nebudeme zachránění, nebude klid,“ tvrdí kapitán Pavlo Rudnytskyy.

Kombinační převahu Žižkov gólově vyjádřil tři minuty před přestávkou. Diviš si zaběhl na kolmici za obranu a míč uklidil k tyči. Baráž atakující Viktoria po přestávce své dva góly naklonovala, přihrávka do vápna a střela z první ve skluzu. Nejdřív se na mokrém trávníku projel Nešický, pouhých osm minut po něm exteplický Vůch.

Domácí šance pálili, a když už gól dali, rozhodčí ho neuznal. Dorazil je v závěru jejich bývalý hráč Martan po obléhání branky a hrstka fandů Žižkova za plotem slavila, zato 195 domácích smutnilo.

„Proměnit v úvodu tisíciprocentní šanci, bylo by to jiné. Ale Viktorka za mě byla nejlepší mužstvo, které tady hrálo. Prakticky ve hře neměla moc slabin,“ ocenil Oulehla, kterému scházel kvůli karetnímu trestu záložník Bláha. „Pro nás naprosto klíčový hráč. Byla to komplikace, jeho ztrátu jsme cítili. Ale i tak je porážka 0:4 krutá.“

V sobotu Varnsdorf čeká derby v Ústí, které ve středu v 17 hostí Vlašim.