Trenér Kotal skončí u reprezentace do 17 let a převezme béčko Sparty

dnes 17:33

Trenér Václav Kotal na konci června ukončí působení u fotbalové reprezentace do 17 let a převezme nově vznikající B-tým pražské Sparty, který bude v příští sezoně působit ve třetí lize. Šestašedesátiletý kouč už v minulosti sparťanskou rezervu vedl a postoupil s ní do druhé nejvyšší soutěže.

Kotal trénoval sedmnáctku tři roky. Na květnovém mistrovství Evropy v Irsku čeští mladíci postoupili ze skupiny, ale ve čtvrtfinále utrpěli debakl 1:6 s Francií. Někdejší útočník byl předtím hlavním koučem Brna, Jablonce či Hradce Králové. Na lavičce B-týmu Sparty byl Kotal v letech 2001-2003 a 2005-2006. „V minulosti s rezervním výběrem Sparty postoupil do druhé ligy, byli bychom rádi, kdyby se mu to povedlo znovu. Pro vývoj našich mladých hráčů by právě druhá liga byla ideální,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Při výběru kouče bylo velice důležité i propojení prvního mužstva a béčka. Chtěli jsme, aby trenéři o fotbalu a principech hry přemýšleli velice podobně. Václav Jílek a Václav Kotal to splňují a jejich spolupráce by měla být pro klub přínosem,“ dodal bývalý reprezentační kapitán. Na spolupráci s Jílkem, který do Sparty přišel na konci května z Olomouce, se Kotal těší. „Přecházíme pod A-mužstvo, s nímž chceme navázat úzkou spolupráci. Náš tým nebude jen místem pro nástup mladých hráčů do seniorského fotbalu, ale současně budeme chtít udržet v herní kondici hráče áčka. Výhodou bude, že základní herní principy máme s Václavem Jílkem podobné,“ uvedl Kotal.