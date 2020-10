Fotbalové Ústí je na špici druhé ligy, Jarošík koučem měsíce

„Samozřejmě jsem spokojen se třemi body zvenku, tím spíše, že se zápas od začátku nevyvíjel podle našich představ. Dostali jsme hned v úvodu hloupý gól, ale vzpamatovali jsme se z něj, zvýšili obrátky a po úvodních dvaceti minutách hry začali diktovat hru i její tempo. Asi se projevilo, že domácí měli kvůli karanténě značný tréninkový výpadek, takže možná trochu odešli i kondičně. Řekl bych, že to už nebyli schopni utáhnout,“ hodnotil na klubovém webu Jarošík.



Vyšehrad vedl od 3. minuty trefou Drobílka, Ústí nakopl Bazalův gól do šatny. Po přestávce dokonali obrat Koubek a Kušej. „Góly na 1:1 a 2:1 nám pomohly, naopak domácí brzký úspěch moc nenabudil,“ viděl ústecký kouč.

Neporazitelnost ztratil Varnsdorf, první porážku letošní sezony utrpěl v Chrudimi. „Utkání nám nesedlo, neodehráli jsme ho dobře. Očekával jsem od nás více entuziasmu, agresivity, chtíče, víc se o to porvat. To mi tam prostě chybělo. Myslím si, že to je ve 2. lize jedna z nejdůležitějších věcí, takže jsme po zásluze prohráli, domácí byli efektivnější a lepší,“ uznal varnsdorfský trenér David Oulehla po porážce 0:2.

Hotovo bylo za 18 minut, dvěma rychlými góly rozhodli Mužík proměněnou penaltou a Breda. „Domácí hrají prakticky bez nějaké mezihry nebo kombinace, nahodí míč do útočníků a tlačí na druhé balony. Za stavu 0:2 už to bylo těžké, domácí nás dostali do soubojů a my prostě nejsme silové mužstvo.“

Zpátky ve Varnsdorfu je obránce Martin Kouřil, vrací se z prvoligové Karviné. Naskočit může už do příštího zápasu Slovanu s Vlašimí.