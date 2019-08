Černý pátek pro Ústí po Černého gólu. Rozhodla nedůslednost, láteřil kouč

„Rozhodla naše nedůslednost při gólu, jinak šlo o klasické remízové utkání,“ tvrdil poražený kouč Aleš Křeček; přišlo 865 diváků.

Pardubice v Ústí vyhrály po víc než pěti letech díky trefě Pavla Černého ze 48. minuty. „Překvapivě jsem měl ve vápně dost času a věděl jsem, že budu chtít brankáře obstřelovat k tyči,“ líčil hrdina hostů.

Domácí mohli v závěru dorovnat, Bílkovu technickou střelu ale zastavilo břevno. „Soupeř nás v 1. půli přetlačil v několika soubojích ve středu hřiště. Říkali jsme si, že pokud v nedůrazu budeme pokračovat, bude to složité. Nastoupíme do 2. poločasu a hned při první akci nepochopitelně necháme soupeři tolik času... Pak už to ke konci jen honíme,“ litoval Křeček. „Teď hrajeme dvakrát venku, musíme bodovat.“

Ústí se musí zlepšit v ofenzivě. „Dnes to byla jen nakopávaná. Lepší jsme nebyli, jsme zklamaní,“ hlesl ústecký obránce Matyáš Písačka.

Pardubice sesadily z čela Jihlavu, ta se na 1. místo může vrátit po nedělní partii ve Varnsdorfu s výkopem v 17 hodin. Domácí získali posilu, na roční hostování přišel liberecký záložník Ondřej Lehoczki.