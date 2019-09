Spadl mi kámen ze srdce, slavil Křeček výhru Ústí ve Varnsdorfu

„Jeli jsme sem s respektem, protože jsme neměli s Varnsdorfem dlouhodobě dobré výsledky. Zkoušeli jsme hodně věcí, jak to zlomit, a jsem rád, že to konečně vyšlo. Byli jsme v zápase po celou dobu lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Spadl mi kámen ze srdce, protože dosud jsem tady nebyl úspěšný s Ústím ani s jiným týmem,“ radoval se na klubovém webu ústecký kouč Aleš Křeček. „Klíčem k úspěchu bylo, že jsme eliminovali silnou stránku domácích, takovou tu agresivní hru ve středu pole s rychlým přechodem do útoku.“



Ústí šlo do vedení už v 5. minutě, z rychlého protiútoku se prosadil nigerijský útočník Bassey. Podruhé hosté udeřili po standardní situaci, na centr za obranu si naběhl Lukáš Matějka a zvýšil na 2:0. Domácí kouč se snažil oživit hru střídáním, ale skórovalo opět Ústí: Michal Bílek si naběhl za obranu na centr Basseye, zasekl míč pod sebe a zamířil přesně k tyči.

„Samozřejmě nejsme spokojení, bylo to jednoznačně zasloužené vítězství hostů. Musíme si to rozebrat, pracovat a postupně se nějak snažit posunout dál,“ velí varnsdorfský trenér David Oulehla.

Výsledek prý poznamenal špatný vstup Slovanu do derby. „Máme obrovský problém s obrannou fází v šestnáctce. Z jednoduché situace, kdy je tam přihrávka do křídelního prostoru, nejsme schopni dostoupit hráče, přijde nám tam centr a je to v bráně. Druhý gól? Nedohrajeme standardní situaci. Za stavu 2:0 už to samozřejmě bývá těžké,“ ohlížel se za klíčovými okamžiky Oulehla

„První poločas se nám vůbec nedařila hra při zakládání útoku, bylo to pomalé, nebylo to přesné, Ústí nás jednoznačně předčilo ve střední záloze, bylo agresivnější, nedalo nám prostor, abychom se dostali ke své hře. Ve druhé půli jsme rozestavení upravili a sedělo nám to. Opticky jsme se dostávali do víc fotbalových situací, ale strašně špatně jsme to řešili,“ štvalo trenéra. „Vázla nám finální fáze, předržovali jsme míč, byli jsme v útoku malém počtu hráčů a prakticky za celý zápas jsme si nevytvořili jedinou šanci,“ viděl Oulehla.

Jeho Varnsdorf má po sedmi kolech na kontě jediné vítězství a je až čtrnáctý, Ústí poskočilo na 6. místo a od třetího Žižkova ho dělí jen dva body.