Ústí zatím bez jiskry. Ještě to skřípe, ví trenér Křeček

Pět kol, pět bodů, jediná výhra, naposledy domácí porážka 0:1 s novým lídrem Pardubicemi. „Pokud nebudeme vyhrávat souboje a soupeř nás v nich bude přehrávat, bude velmi složité kohokoli porazit,“ našel trenér pihu na kráse.

Loni Ústí nervovalo špičku, skončilo na skvělém 5. místě. Zatím na to nedokáže navázat. „Možná to je tím, že sestavu trošku rotujeme, aby vytížení hráčů bylo rovnoměrné. Protože si myslím, že tým je vyrovnaný a chceme hráče udržet v napětí. Dát jim najevo, že se s nimi počítá,“ vysvětluje Křeček.

Ústí v novém ročníku není tak nebezpečné jako dřív. „Když si míč strčíme, kombinujeme, máme dobré momenty,“ vidí trenér. „Ale dohrajeme to jen na 30 metrů od brány zatím, pak si vytváříme málo šancí. Možná nám trošku vázne souhra, jsou tady nějací noví hráči. Ale to není výmluva, tohle prostě musíme zvládnout. Snažíme se hrát ofenzivně, ale když to nejde, musíme to urvat na něco jiného. Výsledek je důležitý. Kvůli porážce s Pardubicemi nemůžeme říct, že jsme do soutěže vstoupili dobře.“

Obránce Matyáš Písačka přikývl: „Pět bodů z pěti kol je málo, ale je za námi ani ne třetina půlsezony. Není to povedené, ale ani katastrofa. Nevěšíme hlavy. Někdy nám chybí klid v zakončení.“

Od některých hráčů trenér čeká víc. „Některé individuální výkony nejsou takové, jaké si představujeme, a sami hráči by chtěli hrát líp. Ale kromě snad dvou tří, kteří si drží vysokou kvalitu, jako třeba Peterka, se ostatní hledají.“

Tabulka je ovšem vyrovnaná, Ústí ještě žádný vlak neujel. „Loni některé týmy včetně nás měly po pěti kolech pět vítězství, ale letos to prostě nebude. Ukazují to i ostatní výsledky. Budeme sbírat bod po bodu a věřím, že uděláme nějakou sérii, která nás dostane na příčky, jaké si představujeme.“

A ještě posílení kádru? Křeček není proti. „Řekli jsme si, že rozjedeme soutěž, a pak uvidíme. Víme, že nám odešli v průběhu loňské sezony a těsně před začátkem nové hráči ze základu, naposledy Procházka do Hradce Králové. A máme zraněného Proška. Je možné, že v tomhle přestupním okně se o tom ještě pobavíme. Nějaké možnosti jsou, hráči se nabízí. Představoval bych si, že pokud někoho přivedeme, tak do základní sestavy,“ prozradil Křeček s tím, že hledá ofenzivní křídlo na jeden či druhý kraj.

Los není ústeckému mužstvu nakloněný, teď musí dvakrát ven. Do Vlašimi a do Varnsdorfu. „Co jsme doma ztratili, musíme urvat tam, protože s tím jsme nepočítali. Oba soupeři hrají doma dobře. Ve Varnsdorfu jsem ještě nevyhrál, snad to zlomím. Asi to přenechám kolegům, aby to tam šéfovali. Já si sednu a budu koukat, jak vyhrajeme,“ pousmál se Křeček.