Třinecký Gáč srazil Duklu „rybičkou“. A výhru už Slezané ubránili

„Po tom gólu jsme už vedení ubránili. Ta výhra nám dodá ještě větší chuť do hry,“ prohlásil třinecký trenér Svatopluk Habanec.

Podle něj si mužstvo stále zvyká na nový herní styl. „Ale jsem přesvědčený, že se hráčům líbí, protože jsme vše směřovali k tomu, abychom zvládli více systémů, ať je to hra do plných, na brejky, presinkové situace. V tom ten mančaft ví, co chce hrát. Teď je ale potřeba ještě více se sehrát.“

Habanec doufá, že třinecká hra bude pestřejší. „Naše držení míče by mělo být spojené s častější střelbou, častějším zakončením, což je styl, který chceme do hráčů dostat. To je cesta, kterou se chce Třinec ubírat,“ řekl kouč.

Třinečtí i v dalším kole hrají venku - v neděli od 17.00 ve Varnsdorfu. „Během úvodních sedmi kol jedeme čtyřikrát ven a doma máme tři mančafty, které budou hrát o postup,“ zmínil Habanec Jihlavu (3. srpna), Hradec Králové (17. srpna) a Brno (31. srpna). „Budeme potřebovat trochu trpělivosti.“