Trenéři Vítkovic a Třince i po startu druhé ligy hledají útočníky

Buchvaldek stihl jeden trénink a šel na hřiště Zpravodajství z 1. kola druhé ligy Sotva se v pátek zástupci Olomouce a Vítkovic dohodli na hostování záložníka Lukáše Buchvaldka, hned naskočil do základní sestavy fotbalistů Vítkovic. Leč ani on na úvod národní ligy nezabránil prohře Vítkovic s Chrudimí 0:1. „Asi šlo vidět, že jsme ještě nebyli úplně sehraní, ale fotbal je všude stejný, takže jsme měli některé akce dohrát lépe,“ řekl Buchvaldek, který byl jednou ze čtyř posil v základu. Do utkání šel po jednom tréninku s novým týmem. „To problém nebyl. Většinu kluků znám osobně.“ Vítkovický trenér Jiří Balcárek už o přestávce dvakrát střídal. „Praus i Kovařík naši hru oživili, ale bylo to celkově od nás moc kostrbaté,“ řekl Balcárek.