Kritizují nás pořád, ale stále jsme na dvou frontách, těší Látala postup v poháru

Bohemians jste až na šanci v nastavení do ničeho nepustili. Jste s výkonem spokojený?

Vyhráli jsme zaslouženě. Předsunuli jsme defenzivní část, chodili jsme do presinku a získávali míče, ale chybělo nám lepší dohrání situací. První branka nás povzbudila. Až na konec, kde jsme trošku zaspali, jsme zápas odehráli s přehledem.

V čem byl rozdíl proti bezbrankovému ligovému zápasu v Ďolíčku před měsícem kromě toho, že jste měl k dispozici klíčové záložníky Housku s Gonzálezem?

Bylo to úplně jiné utkání. Podařilo se nám nechat míč na zemi. I díky tomu, že terén už byl o něco lepší.

Houska se postaral o oba góly, první trefil krásně slabší levou nohou. Překvapil vás?

Zkouší to i na tréninku. Klukům jsme říkali, ať střílí. V zápase v Plzni se nám vyčítalo, že jsme neměli střelu na bránu, i když jsme čtyřikrát vystřelili mimo. David se do toho po těžkém zranění dostává. Se Zlínem ještě nebyl ve své kondici, v Plzni už odehrál lepší zápas a teď to potvrdil. Výkon byl takový, jaký si od něho představujeme.

Přitom jste měli náročný program. Ze sobotního utkání v Plzni jste se vrátili pozdě v noci. Nezvažoval jste na úterní pohár více než dvě změny v sestavě?

Zvládli jsme to i po kondiční stránce. Mužstvo, které neodehrálo špatný zápas v Plzni, jsme neměnili. Akorát jsme na pohár pošetřili Víťu Beneše a hrál výborně. Roman Hubník to vydržel. Zkušení borci to dirigovali. Soupeř vyměnil spoustu hráčů, my jsme to taky zvažovali, ale obrana nám teď celkem šlape a nechtěli jsme do toho víc zasahovat. Už jsme to udělali doma se Zlínem a viděli jste, jak to dopadlo.

Prohráli jste 0:1 a schytali jste kritiku.

Nás kritizují pořád, to nevnímám, mají na to právo, tak ať kritizují.

Pořád jste ve hře o Evropskou ligu. Je teď domácí pohár vaší prioritou?

Na to se teď nedíváme. Ve hře je ještě spoustu bodů. Jsme rádi za postup. A chceme se i v lize poprat ještě o vyšší cíle. Pořád bojujeme na dvou frontách.