Krásný výkon, nic z toho. Co bychom se Spartou ještě chtěli? litoval Látal

Výhodu desítky po zásahu videorozhodčího dostali sedm minut před koncem také sigmáci po faulu na Daňka, ovšem aktivní González svou druhou branku nepřidal; Nitu nepřekonal ani z dorážky.

A když už to vypadalo v úžasném zápase na plichtu, Greššák hloupě povalil ve vápně v­ nastavení střídajícího Kozáka a výtečný Karlsson z druhé penalty dokonal obrat.

„Jestliže neproměníme v závěru za stavu 2:2 penaltu, nemůžeme pomýšlet na vítězství nad Spartou,“ litoval olomoucký kouč Radoslav Látal porážky 2:3.

Pro vás frustrující výsledek, ale pěkný zápas.

Můžeme si zase povídat, jak byl výkon dobrý, ale nasekali jsme tam spoustu chyb. Body jsme uhráli, když jsme na začátku hráli vzadu poctivě, teď kupíme chybu za chybou. Bavme se o tom, co zápas rozhodlo. To jsou pořád stejné věci, nejsme schopni se jich zbavit. Dokud se jich nezbavíme, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledky. Myslíte, že půjdeme ještě někdy za stavu 2:0 nad Spartou sami na brankáře? Já myslím, že těžko. I když Sparta má pořád svoji kvalitu. Zvedla se, ale nastartovali jsme ji my.

Byla Sparta po změně trenéra hůře čitelná?

Pavla Vrbu znám, trénoval mě ještě v Ostravě. Chtěl po nás pořád rozehrávat míče. My jsme se na to připravili, chtěli jsme presovat, i když jsme někdy hráli na riziko. Další věc je dohrání získaných míčů. Například Chytil za stavu 1:0 hraje patičkou, přitom může zakončit. To už jsou věci o kvalitě, které těžko můžete nacvičit. Ale to, co jsme si předsevzali, jsme plnili.

Jaký byl váš herní plán?

Věděli jsme, že trenér Vrba hraje styl 4–2–3–1. Nepřeje si nakopávat míče. My jsme presinkem získávali míče, i když někdy nám Sparta samozřejmě z toho vyjela. Nechtěli jsme couvnout, zalézt do bloku, ale pořád napadat.

Chyběly vám ve druhém poločase už síly na tak náročný způsob hry?

Ne, je to o našich chybách. Vedeme 2:0, jdeme sami na gólmana, nedáme. A pak má Sladký za sebou hráče, kterého má jen dostoupit, nechá si ho za sebe zaběhnout. To je u­ borce, který má odehráno x zápasů, fatální chyba. To pak Spartu nakopne. Místo toho, aby to bylo 3:0, je to 2:1 a jiný zápas. Ale to nehážu na Martina Sladkého. V Mladé Boleslavi zase zaběhl za záda Greššákovi. Nejsme schopni se toho vyvarovat.

Říkali jste si, že za stavu 2:0 pořád není hotovo?

Ano, hořelo to. Sparta nám kolikrát z presinku vyjela. Karlsson na pravé straně je vynikající hráč jeden na jednoho. Sparta měla šance. Ale chtěli jsme ji dostat pod tlak.

Tři penalty otočily emoce...

... nebavme se o rozhodčích dneska. Penalta byla tam i tam. Jak je možné, že v nastavení udělá tak zkušený hráč, který by to měl táhnout (Greššák), faul po standardce? Neskutečné. Když tam postavím mladšího dorostence, tak to nemůže udělat.

Sigma ještě posiluje Před pondělní uzávěrkou přestupů Olomouc ještě zřejmě posílí kádr. Kromě již zaregistrovaného 28letého křídelníka Jeana Luca Assoubra z Pobřeží slonoviny, jenž naposledy působil v řecké Larise a hrával také na Kypru či ve druhé španělské lize, by měl podle na hostování přijít další křídelní hráč – slovenský 26letý reprezentant Jaroslav Mihalík. V roce 2016 působil i ve Slavii, teď patří polské Cracovii Krakov, na podzim hostoval v Gdaňsku.

González hrál znovu velmi dobře, ale v kritických chvílích selhal. Jak ho hodnotíte?

Podal výborný výkon, bohužel byl u rozhodujících momentů, které jsme nezvládli - šance na 3:0 a penalta v závěru na 3:2. Tam se rozhodovalo. Ale stejnou chybu jako Pablo při penaltě udělal i obránce, který si nepohlídal hráče. Já jsem hráčům před zápasem říkal, že to musí být koncentrovaný týmový výkon bez chyb. Ale my jsme udělali znovu spoustu chyb vzadu. Dáme Spartě dva góly, máme spoustu šancí... Co bychom víc ještě chtěli?

Spartu jste měli na lopatě, ale nakonec nemáte ani bod. Nebojíte se, že to zanechá na vašem týmu stopy?

Čeho se už můžeme bát? Tohle není první zápas, který jsme zkazili. Už jsme jich nedohráli tolik, že je to k zamyšlení. To není o Spartě. Když si promítnu, kolik bodů jsme zbytečně ztratili... Kde jsme mohli být…