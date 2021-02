Látal netrefil sestavu. Jako bychom nechtěli vyhrát, vyčítal hráčům Sigmy

„Velké zklamání,“ hlesl trenér Radoslav Látal, jemuž nevyšly změny v sestavě. Oproti vítěznému zápasu s Brnem jich udělal hned šest.

Olomouc - Zlín 0:1 hosté vyhráli podruhé za sebou, gól dali z penalty

Proč jste do ní sáhl tak zásadně?

Vsadili jsme na zkušenost. Vrátili se nám Houska, Vepřek. S Brnem jsme sice vyhráli, ale neodehráli jsme utkání zase tak dobře, i když jsme udrželi nulu. Promíchali jsme sestavu, bylo tam hodně změn. Přiznávám, že se to nepovedlo.

Na lavičce jste neměl ani jednoho útočníka. Nebyl to problém?

Daněk i Hála mohou nastoupit v­ útočné fázi, v tom problém nebyl. Problém byl, že jsme v útoku hráli špatně, Nešpor ani Chytil se nedokázali prosadit.

Proč jste nenominoval útočníky Yunise a Zifčáka nebo obránce Zmrzlého, který minulé zápasy patřil do sestavy?

Protože jsme udělali nominaci tak, jak jsme se rozhodli. Po tomto zápase zase budou jiné změny. O místo si říká každý výkonem.

Neříkáte si zpětně, že byla chyba nepostavit ofenzivního záložníka Daňka od začátku?

Daněk odehrál téměř celý druhý poločas a také se nedostal do šance.

Nepřemýšlel jste, že budete střídat dřív?

V poločase jsme to měli nachystané. Doufal jsem, že se do deseti minut ještě dostaneme do tlaku, to se nedělo, tak jsme do toho sáhli. Zlín jsme zatlačili ve druhé půli, ale dostali jsme se tam jen po standardních situacích. Na křídle, ať už to byl Mihalík, Hála, Zahradníček, jsme nebyli schopni se tam dostat, prosadit se v útočné fázi, Zlín dobře pracoval v obranném bloku. Chtěli jsme hrát hlavně přes kraje, ale nedařilo se nám to. Chybělo víc odvahy v souboji jeden na jednoho.

Co ještě bylo špatně?

Ve středu hřiště jsme prohráli spoustu osobních soubojů, neměli jsme to tam pod kontrolou, to byl velký problém. Věděli jsme, že zápas bude pro nás těžký do útočné fáze, protože Zlín má defenzivu dobře propracovanou, těžko jsme se tam dostávali. Bylo to o první chybě, bohužel jsme ji udělali my - ve vápně jsme faulovali.

Už tradičně.

V každém zápase uděláme chybu, která nás stojí body. Zbytečně šel Víťa Beneš do souboje. Druhý poločas jsme se snažili to trošku oživit, přešli jsme na tři obránce a dva útočníky, ovšem pořád jsme se tam těžko dostávali. Roman Hubník měl hlavičku do tyčky, ale naše hra byla kostrbatá.

První poločas i hodně vlažná.

Souhlasím s vámi. Jako by se nám nechtělo vyhrát, že máme třicet bodů a je všechno v pohodě. Vázla kombinace, my jsme prohráli každý osobní souboj. Jak nemáte střed hřiště, zvlášť na těžkých terénech, nebudete úspěšní.

Je to velká rána v boji o poháry?

Samozřejmě, velká rána. Chtěli jsme to zvládnout, tohle bolí.