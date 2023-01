„Dnes to byla velmi dobrá prověrka, hrálo se ve vysoké intenzitě. Pozitivem je kromě výsledku i to, že jsme dostali do hry hráče, kteří měli předtím zdravotní problémy. Dnes jsme nebyli lepším týmem, ale spíše šťastnějším,“ řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Luboš Kozel.

Přípravný fotbalový turnaj Tipsport Malta Cup Skupina A Slovan Liberec - Trenčín 2:1 (1:1)

Branky: 13. Rondič z pen., 90.+2 Ghali - 27. Bainovič z pen.

Sestava Liberce: Bačkovský - Fukala (76. Lexa), Plechatý (76. Lehoczki), Purzitidis (46. Prebsl), Preisler - Doumbia (46. Gebre Selassie), Červ (46. Varfolomejev), Valenta (46. Frýdek, 76. Polyák), Mészáros (46. Višinský) - Rondič (67. Rabušic), Kozák (67. Ghali). Trenér: Kozel.