Opavskému fotbalovému klubu chybějí peníze. Město mu půjčilo

„Jde o bezúročnou půjčku na dva roky, kterou jsme byli ochotni poslat do klubu jako velmi nutnou podporu. Ale to mají na přežití, tak na jeden měsíc,“ řekl náměstek opavského primátora Petr Orieščík.

Co bude dál?

„Představenstvo klubu má povinnost předložit výhled na dva roky. A chceme po nich i nějakou rozvahu, jak to vidí do konce roku, kolik budou potřebovat peněz a jak mají připravenou další sezonu. Na dubnovém zastupitelstvu se rozhodneme, co dál,“ odpověděl Orieščík, který doufá, že krach klubu nehrozí.

Představitelé města, které je majoritním vlastníkem SFC, se nadále snaží klub prodat. „Mám nějaká jednání a věřím, že to dobře dopadne a podaří se nám klub prodat,“ uvedl Orieščík. „V dnešní situaci je to hodně složité. Do áčka potřebujete patnáct až dvacet milionů korun na sezonu, aby se druhá liga dala smysluplně hrát.“

Město ročně dává do Slezského FC 17 milionů korun. „Jedenáct jde na podporu mládeže, z nichž jedna celá osm milionů na profesionální fotbal. Dalších šest milionů posíláme na údržbu sportovišť,“ řekl Petr Orieščík.