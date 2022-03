Baráž by byla velký úspěch, říká před jarním startem opavský trenér West

Slezský FC během zimy přišel o zkušené opory – obránce Josef Hnaníček odešel do Znojma a útočník Lukáš Holík do Karviné.

Naproti tomu Opavští jako volné hráče získali záložníka Michala Bílka z Ústí nad Labem a obránce Miloše Kopečného z Táborska.

Tým oslabil, nebo posílil? „Těžko říct, to ukáže až jarní část sezony,“ odpověděl opavský trenér Roman West. „Chtěl jsem, aby Holík a Hnaníček neodešli, aby kádr z podzimu zůstal pohromadě. Nicméně je nějaká ekonomická situace klubu a ti hráči museli odejít. Na druhou stranu se po dlouhodobém zranění uzdravil Žídek a přišli Bílek a Kopečný. K tomu se do formy dostává Pikul, který byl v létě také marod.“

West dodal, že mužstvo se malinko pozmění. „Ale pevně věřím, že to bude lepší než na podzim.“

Je cílem dostat se na druhou či třetí příčku, na které Opavané ztrácejí tři body? „To je jasný cíl jak pro koho...“ namítl Roman West. „Hlavní je stabilizovat klub ekonomicky. Sportovně se ale budeme snažit dosáhnout na co nejlepší výsledek. Uvidíme, jak to bude na jaře vypadat.“

Sportovní ředitel SFC Opava Jaroslav Kolínek na klubovém webu uvedl, že určitou vidinu, motivaci a sportovní cíl hrát baráž mohou mít. „Ale nesmíme ustoupit z cesty, kterou jsme si nastavili a kterou jdeme,“ řekl Kolínek.

Jedněmi z nastolených cest jsou podle něj stabilizace klubu a práce s vlastními hráči. „Ti musejí postupně dostávat šanci a být zabudováváni do A týmu. Nechceme o tomto jen mluvit,“ prohlásil.

Roman West připustil, že dohnat tříbodovou ztrátu je lákavé. „My trenéři a hráči uděláme vše pro to, abychom se pohybovali co nejvýše. A pokud bychom dosáhli na baráž, byl by to velký úspěch.“

Kouč věří, že je mužstvo na jaro nachystané dobře, byť na závěr přípravy prohrálo v Brně se Zbrojovkou 1:3.

„Tam jsme ale osmdesát minut hráli výborně, vedli jsme. Nevyšla nám koncovka, posledních deset minut, kde jsme udělali chyby. Když se jich vyvarujeme v mistrovských zápasech, tak budeme schopni odehrát dobrý zápas s každým týmem. Vždyť Brno suverénně vede druhou ligu. Naše mužstvo sílu má,“ je přesvědčený West.