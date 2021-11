O opavský fotbal nemám zájem, rozehnal úvahy majitel Marlenky

„Je to aféra. Nemám s tím nic společného,“ prohlásil pro MF DNES majitel Marlenky Gevorg Avetisjan. „Je to lež, je to fake. Naprosto to odmítám. Nemám zájem se v něčem takovém angažovat. Mám svých starostí dost.“

SFC Opava je akciová společnost, kterou spravuje město. A jeho zástupci se už delší dobu netají snahou klub prodat, anebo pro něj získat silného partnera.

Náměstek primátora Petr Orieščík na webových stránkách klubu uvedl, že několikaměsíční jednání skončilo zasláním nabídky, kterou vedení města projednalo se zástupcem společnosti Marlenka Food Nshanem Avetisjanem.

„Jednal o tom můj syn za mými zády pod vlivem nějakých divných lidí, kteří se kolem něj motali,“ uvedl Gevorg Avetisjan.

Dodal, že navíc by bylo nekorektní, když žije ve Frýdku-Místku a firmu má na jeho okraji, aby podporoval opavský fotbal. Ke všemu firma Marlenka je nedaleko stadionu, na němž hrají třetí ligu fotbalisté MFK Frýdek-Místek.

„Tudíž nevím, proč bych měl podporovat Opavu. Syn mě trochu zklamal, dostal za uši,“ povzdechl si. „Pokud bych měl zájem podpořit fotbal, tak bych to v první řadě dělal ve Frýdku-Místku.“

Orieščík se dál nechce k jednáním s Marlenkou vyjadřovat, jelikož někteří novináři prohodili firmy. „Jedna s tím má něco společného, druhá ne,“ upozornil Petr Orieščík. „Jednáme dál. Jednáme se synem pana Gevorga Avetisjana, který má firmu Marlenka Food, s.r.o.“

Předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin podotkl, že město stále hledá partnera pro fotbalový klub na více úrovních. „Zatím žijeme, nejsme na tom nejhůře. Sezonu zvládneme. Spíše jde o to, abychom našli někoho, kdo by přišel s dlouhodobou strategii,“ řekl Viktorin.