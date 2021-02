Pohár jako vrchol sezony. Karlovarská Slavia přivítá v úterý Opavu

Od 16.30 hodin se střetnou FC Slavia Karlovy Vary s SFC Opava v rámci třetího kola Mol Cupu, a to za přísných hygienických opatření a bohužel bez přítomnosti diváků.

„Samozřejmě nás moc mrzí, že nemůžete být všichni na stadionu a vytvořit pro naše hráče tu pravou fotbalovou atmosféru, která je požene kupředu, protože každé takové utkání je pro náš klub jak ze sportovního, tak z ekonomického hlediska velice důležité a prestižní,“ přiznává klub na svých webových stránkách.

Intenzivně se alespoň pracuje na získání televizních práv a vše je momentálně na dobré cestě k tomu, aby případní zájemci mohli toto utkání vidět zdarma online.

Případní zájemci mohou klub podpořit i na dálku zakoupením virtuální vstupenky v hodnotě 100 Kč. „Zakoupením vstupenky podpoříte náš klub a můžete tak finančně přispět do klubové kasy a podpořit rozvoj fotbalu v FC Slavia Karlovy Vary,“ láká klub.

Současně se tím „diváci“ zapojí do soutěže o klubový merchandising plus podepsaný dres SFC Opava a další zajímavé ceny. Dle seznamu zakoupených vstupenek bude vybráno náhodně šest fanoušků, kteří se budou moci radovat z výhry. Fotbalisty do zápasu povede nová trenérská dvojice. Ke stávajícímu trenérovi Mariánu Geňovi si přisedne jako asistent Martin Psohlavec, který ukončil kariéru.