Okamžitě vyhodit! Byla to Patákova sólo akce, rezignaci nezvažuju, řekl šéf sudích

„Beru to jako selhání jednotlivce. Ze záznamu celého utkání je to naprosto patrné,“ zdůraznil Špoták, který v úterý večer čelil otázkám médií.

Rudolf Špoták, předseda komise rozhodčích při Řídící komisi pro Čechy.

Michala Patáka, který byl už před sedmi lety vyřazen pro ztrátu důvěry z listiny pro první a druhou ligu, nyní Špoták společně s kolegy vyškrtl i ze seznamu jmen pro zápasy nižších soutěží.

Nyní bude konat disciplinárka, potažmo etická komise.

Co jste si pomyslel, když jste záběry vymyšlené penalty viděl poprvé?

Řeknu to možná trochu familiérně až neformálně. Ale moje první myšlenka byla: Okamžitě vyhodit!

Nefungující přenos? I trenér rezervy Českých Budějovic Dušan Žmolík upozorňoval na nefungující přenos. „Problém s přenosem na tv.com opravdu byl. Povinností domácího oddílu však není utkání živě přenášet na internetu, ale doručit následně audiovizuální záznam. To Admira dodržela. Dokonce ve velkém předstihu,“ uvedl Rudolf Špoták, šéf komise rozhodčích.

Trvalo vám to do úterý. Proč?

Protože ČFL je amatérská soutěž a procedury jsou zde nastavené jinak než v první nebo druhé lize. Lhůta na dodání videozáznamu utkání, který musí poskytnout domácí tým, je 48 hodin, zpráva delegáta zase musí přijít do pondělní půlnoci. Z toho pohledu jsme zasedání komise svolali na nejbližší možný termín.

Co všechno jste v souvislosti s utkáním Admira - České Budějovice B řešili?

Podrobně jsme se věnovali dvěma situacím. K té první došlo ve 42. minutě, kdy asistent rozhodčího číslo dvě chybně signalizoval ofsajdové postavení, hlavní rozhodčí tuto signalizaci neviděl a přibližně po šesti vteřinách bylo dosaženo branky. Až potom se pískalo. První chyba.

Ta zásadní však přišla vzápětí. Vymyšlená penalta v dlouhém nastavení.

Podle signalizace se měly přidávat tři minuty, dokonce i hlasatel na stadionu to řekl. Přesto hra pokračovala dalších osm minut, kdy hlavní rozhodčí chybně nařídil pokutový kop ve prospěch domácích. Ten byl pak proměněn až v desáté nastavené minutě.

Miloslav Jančík @MJancik Neděle 20.8.; ČFL: FK Admira Praha - Dynamo Č. Budějovice B, v nastavení první půle odpískal penaltu rozhodčí Michal Paták. Proč asi? Padl z ní gól na 2:0. Co vy na to? A co na to @FACR_Asociace @FacrRozhodci ? #MatchFixing https://t.co/SWwoAwdBN4 oblíbit odpovědět

Časy však nekorespondují s tím, co je uvedeno v zápise.

Právě. Rozhodčí uvedl, že se v první půli hrálo pět minut navrch a ve druhé čtyři. Delegát však s tímto tvrzením nesouhlasil, což následně uvedl i ve své zprávě. Situace popsaná v oficiálním zápise tak nekorespondovala s tím, co se reálně dělí na hrací ploše.

To je přece podvod, ne? Čím si to vysvětlujete?

Ano a vysvětlit si to neumím. Pevně věřím, že disciplinárka, které jsme pro nás teď už bývalého rozhodčího Patáka předali, bude reagovat a ohodnotí to stejně.

Co ještě jste ze zprávy delegáta vyčetli?

Hodnocení rozhodčích probíhá na škále 6,0 až 10,0 a hlavní rozhodčí Paták obdržel známku 6,8, což se rovná neakceptovatelnému výkonu. První asistent obdržel 8,4, tedy dobrý výkon, a druhému asistentovi po opravě a zhlédnutí videozáznamu byla snížena známka na 7,9, což je výkon s jednou hrubou chybou.

Vyjádřil se k tomu sám Paták?

Nevyjádřil.

Jakto? Vy jste si jeho pohled nevyžádali?

Nepovažovali jsme to za důležité. Všechno bylo tak evidentní, že stanovisko pana Patáka zkrátka nebylo podstatné.

S dalšími aktéry zápasu jste mluvili?

Vycházíme pouze z videozáznamu a další podrobnější vyjádření bychom si vyžádali jen v případě dalších nejasností. Zpráva delegáta svazu byla velmi zevrubná a detailně popisovala všechny situace, které s videozáznamem korespondovaly. Nebyl důvod nic upřesňovat, pochybení byla pro nás –⁠ a předpokládám, že i pro vás –⁠ zcela evidentní.

Jak je vůbec možné, že rozhodčí s takovou pověstí, kterého už před sedmi lety vyřadili „pro ztrátu důvěry“ z profesionálních soutěží, dál zůstával na listině pro nižší soutěže? Necítíte i vy zodpovědnost za to, co se v neděli na Admiře stalo?

Samozřejmě, že je to i naše zodpovědnost. Stejně jako zodpovědnost mých předchůdců, protože pan Paták byl na listině nepřetržitě od roku 2016 s výjimkou půl roku, kdy se řádně omluvil kvůli operaci kyčle. Nechci se z ničeho vyvinit.

Ale?

V posledních letech jsme žádné problémové zápasy nezaznamenali. Řídil desítky utkání dospělých i mládeže, nebyly s ním problémy. Pokud vím, minimálně v posledních dvou komisích rozhodčí Paták nedostal ani žádný trest.

Opravdu vás nezajímal jeho pohled na věc? Šíří se zprávy, že měl i samotnému střelci penalty říct, že pokud nepromění, vyhodí ho...

Žádný podnět k tomu, abychom se zabývali tím, o čem hovoříte, nepřišel. Pokud taková situace nastala, každý klub ví, jaké má možnosti. Pokud by nám něco podobného někdo nahlásil, určitě bychom to řešili.

A k vám se nic nedoneslo?

Četl jsem to pouze v médiích.

Co nárůst vkladů na vyšší počet branek, které právě před koncem poločasu zaznamenaly radary společností, které se zabývají podezřelými sázkami?

Vnímáme to. Hovořil jsem i s předsedou Petrem Fouskem a fotbalová asociace se tomu věnuje, což ostatně jasně uvedla i ve svém prohlášení. Nám to však jako komisi rozhodčích nepřísluší dále komentovat. Předpokládáme, že pro nás dnes už bývalého rozhodčího nyní budou řešit příslušné orgány včetně etické komise. Tam budeme samozřejmě plně k dispozici, pokud to bude potřeba.

Budete nyní listinu rozhodčích dál revidovat? Nebojíte se, že tam tiká další časovaná bomba?

Momentálně nemáme pocit, že by tam nějaké podobné jméno bylo. Během podzimní části nás čeká tradiční seminář a kromě jiných věcí se budeme rozhodčím zmiňovat určitě i o této záležitosti.