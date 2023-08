Neptej se, nebo tě vyloučím, slyšel „faulující“ bek. Mrzí ho reakce Admiry

Nebylo to jejich první setkání s křivdou na hřišti v divizi či třetí lize. I proto zvládli udržet nervy a přes zřejmé poškození bojovali až do konce. Přesto je Pařízek se svými spoluhráči zklamaný a naštvaný na to, co se na Admiře v prvním poločase dělo.

Dynamo prohrálo v třetiligovém souboji 1:2. Rozhodující gól padl po faulu v nekonečném nastavení, který viděl jen rozhodčí Paták.

Kolikrát jste si přehrál video s vymyšlenou penaltou?

Asi stokrát. Je tam vidět moje reakce po tom souboji. Slyšel jsem hvizd rozhodčího, ale nevěděl jsem proč přišel. Jako ostatní jsem myslel, že píská asi faul na mě. Když ukázal na penaltu, divili se všichni.

Za údajný penaltový faul jste od rozhodčího Patáka dostal ještě žlutou kartu. Vysvětlil vám to?

Ne. Říkal jsem mu, ať se zeptá hráče Admiry, že taky ví, že to nebyl faul. On mi řekl, že se nemám ptát, jinak dostanu druhou žlutou.

„Fauloval“ jste vašeho bývalého spoluhráče z budějovické akademie Filipa Kouteckého. Co on na to?

Říkali jsme mu, ať si penaltu vezme a zakopne ji. Ale on říkal, že to nejde a šel za spoluhráčem, který ji šel kopat, aby schválně neproměnil.

Sudí Paták mu měl říct, že jestli ji zakopne, tak ho vyloučí. Slyšel jste to?

To jsem neslyšel, nebyl jsem přímo u toho. Ale co jsme se bavili se spoluhráči, tak exekutor možná řekl, že jestli ji nedá, tak ho vyhodí. Ale možná myslel spíš trenéra. To fakt nevím.

Vnímal jste od rozhodčího kromě dlouhého nastavení a penalty ještě jiné zvláštní chování?

Nic jiného divného jsem neslyšel. Ale celý zápas byl zvláštní. Měli jsme dvě velké šance. Jednou jsme dali gól, podruhé hráč obcházel brankáře a hra byla přerušená. V obou případech kvůli ofsajdu, který podle videa nebyl.

Dvě situace z prvního poločasu. Obě zastavené pro ofsajd. Po té první (vlevo) vstřelili Českobudějovičtí gól, který neplatil. Po té druhé (vpravo) šli sami na bránu.

Trenéři se vás snažili o poločase zklidnit?

Myslím, že se trenéři Dušan Žmolík s Jirkou Kladrubským chovali nejlépe, jak mohli. Bojovali za nás. O poločase nás chválili, jak jsme to zvládli. Ať se teď klidně vyřveme, ale bojujeme dál. A ať se snažíme dávat sudímu co nejméně šancí na další sporné situace. Jsem rád za přístup trenérů i hráčů. Byla to hrůza, ale věřím, že nás to posune.

Druhý poločas už byl normální?

Jo, to se hrál hezký fotbal bez potíží. Rozhodčí pískal spravedlivě. Ale i když jsme se snažili, tak nás to poznamenalo psychicky. V hloubi duše jsme cítili křivdu. Povedlo se nám snížit na 1:2, ale vyrovnat už ne.

Co jste si řekli s protihráči?

Při zápase nic, ale po něm při podávání rukou se nám někteří omlouvali, že je to mrzí, že s tím nemají nic společného. Ale mě mrzí celkově reakce Admiry. Myslím si, že penaltu měli zakopnout.

Vy už jste i kvůli dřívějším zkušenostem na podobné situace připravení?

Ano. Řešili jsme to už dřív a o poločase znovu. Trenéři nás vedou k tomu, abychom hráli fér. Pokud by taková penalta pro nás nastala, tak ať ji zakopneme. Poznamená vás to. Nechci, aby se to stalo někdy někomu jinému.

Probírali jste věc v týmu den po zápase, kdy už emoce trochu opadly?

Jo, společně jsme to řešili a řekli si, co si o tom myslíme. Nechci být moc konkrétní, ale shodli jsme se, že se takové věci ve třetí lize a v divizi dějí.

Nebere to chuť do fotbalu?

Mrzí to. Děláte něco, co vás baví, chcete se posouvat. Ale pak přijde osoba, která zápas ovlivní a má veškerou moc. Ale nic s tím neuděláte.