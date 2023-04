Chrudimský trenér Kronďák se omluvil po remíze s Třincem fandům

„Podali jsme asi nejméně povedený výkon za dobu, co v Chrudimi jsem. Nepovedl se nám ani první ani druhý poločas,“ štvalo ho v hodnocení pro klubový web. Chrudim šla přitom pět minut před pauzou do vedení. S velkou dávkou štěstí se prosadil letos již šestigólový Filip Firbacher, když v malém vápně upadl při hlavičkovém souboji, ale míč se přesto od něj odrazil do sítě. Ještě do poločasu však Třinec vyrovnal zásluhou Martina Foltýna.

„Zápas nám nevyšel od prvního do posledního hráče. Výkon rozhodně nebyl takový, jaký by si všichni představovali. Omlouvám za to se všem našim fanouškům,“ vzkázal Kronďák. Příliš si tak nespravil náladu ani po středečním utkání v Karviné, které v rámci anglického týdne Chrudim prohrála 1:2.

„Možná právě ta daleká cesta z Karviné nás unavila proti Třinci. Nebo na nás dolehla tíha toho, že jsme věděli, že pokud s Třincem uspějeme, budeme téměř jistě zachránění. Ale nechci to omlouvat,“ říkal Kronďák. Chrudim se s dvaatřiceti body aktuálně nachází na osmém místě tabulky. Příště hraje v sobotu od 14 hodin na hřišti Dukly Praha.