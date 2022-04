Prostějov má první jarní bod. Přesto trenér Šmejkal netajil zklamání

„Jsme zklamaní, protože jsme chtěli vyhrát. Na druhou stranu se nám podařilo po hodně dlouhé době dát dvě branky a získat alespoň bod. Od toho bychom se měli odpíchnout,“ popsal rozpolcené pocity trenér Prostějova Daniel Šmejkal.

Domácí začali špatně a mohli děkovat brankáři Bártovi, který zlikvidoval gólovou šanci Němečka. Nečekaně pak udeřilo na druhé straně v 19. minutě, když po rohovém kopu využil chybu hostující obrany nehlídaný Omale.

Vyškov vyrovnal po půl hodině. Faul na hranici pokutového území potrestal střídající Klesa čtyři minuty po příchodu na hřiště. Prostějov měl na konci poločasu velkou šanci strhnout vedení zpět na svou stranu, Koudelka ale penaltu po faulu na Bartolomea neproměnil. „To byla velká škoda. Gól na úplném konci poločasu by nám hodně pomohl. Takové věci se ale stanou,“ posteskl si Šmejkal.

Na okamžik zklamání hráči Prostějova během přestávky zapomenuli a zkraje druhého poločasu byli aktivnější. Do branky se ale nevešla střela Bartolomeua ani hlavička Omaleho a tentokrát toho využili hosté. Po ztrátě Kušeje na půlicí čáře rychlý brejk zakončil Lual a Vyškov rázem vedl. „Fotbal je o chybách, tu naši soupeř využil,“ krčil rameny prostějovský kouč.

Krátce po inkasované brance Hanáci oživili hru střídáním; příchod Höniga a Amobiho pomohl. Do pokutového území mířil jeden centr za druhým a jeden z nich přinesl vyrovnání, když přímý kop Koudelky po zásahu Bialka poslal do sítě Schaffartzik. „Ani si nevzpomenu, kdy jsme dali dva góly ze standardek. Třeba se to teď bude opakovat častěji,“ přeje si Šmejkal.