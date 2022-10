Závěr jako hrom! Fotbalisté Prostějova nakonec vyválčili výhru nad Karvinou

„Vítězství je ocenění pro hráče, kteří věřili až do poslední minuty a šli za úspěchem. V kabině je lepší atmosféra, což je patrné na nasazení na hřišti. Po remíze v Jihlavě to tentokrát vyšlo za tři body, snad to bude pokračovat,“ chválil své kluky prostějovský trenér Pavel Šustr.

Karviná byla prakticky celý zápas lepší na míči, do větších šancí se ale nedostávala, protože domácí výběr se vždy stačil vrátit do obrany a nenechal soupeři žádný volný prostor. Po hodině hry sice trefil prostějovské břevno Durosinmi, branka však padla na druhé straně, když si Koudelka navedl míč do středu a trefil parádně levou šibenici. Slezané přitlačili a našli skulinku v defenzivě domácích, kterou v 87. minutě využil další střídající Daniel Bartl.

„Nechali jsme se trochu zatlačit, čehož soupeř dokázal po standardce využít. To mě trochu mrzelo, protože i když Karviná šla do standardky ve větším počtu hráčů, dalo se to ubránit,“ posteskl si Šustr.

Hosté vycítili šanci, že by mohli ještě střetnutí otočit, a hnali se do útoku. Tutovku Durosinmiho skvěle vychytal brankář Bárta a po následném rohovém kopu Karviné se domácí dostali k nečekanému brejku do otevřené obrany. Jako poslední se k míči dostal Zapletal a v poslední možnou chvíli překonal Neumana. „Byla to odměna, charakter a úsilí!“ radoval se Šustr.