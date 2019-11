Prostějov třetí výhru v řadě nepřidal. Kvůli kiksu Schustera

„Je to spravedlivý výsledek,“ shodli se trenéři, prostějovský Oldřich Machala i jihlavský Radim Kučera.

První půle patřila Vysočině. Do dobré pozice se dostal Lacko a po něm také Vaculík. Největší šance měl ovšem Fortelný. Nejprve trefil boční síť, pak jeho přesný volej skvěle vyrazil Bréda a třetímu pokusu chyběla razance. Domácí odpověděli pouze nepřesným pokusem Slaměny a byli rádi, že do pauzy uhájili čisté konto.

„Pořád se to opakuje. Hra byla dobrá, s efektivitou to už bylo horší. Nám se snad nikdy nepodaří, abychom vedli a soupeř musel dotahovat. Pokaždé musíme zápasy otáčet. Doma to často zvládneme, u soupeřů je to složitější. Pořád na tom pracujeme, musíme věřit, že se naše zakončení zlepší,“ posteskl si Kučera.

Po obrátce domácí přidali. Byli více na míči a snažili se hrát na polovině soupeře. Vyplatilo se jim to už po deseti minutách. Po lehkém kontaktu spadl před pokutovým územím Polák a Slaměna z přímého kopu zařídil Prostějovu vedení.

„O přestávce jsme si řekli, že musíme přidat. Do pauzy nám chyběl důraz, mohli jsme být rádi, že nás soupeř nepotrestal. Druhá půle byla mnohem lepší,“ poznamenal Machala.

Prostějovský trenér věřil, že nadějně rozehranou partii tým dotáhne k vítězství. Jihlava se nedokázala dostávat do šancí, než přišla 78. minuta. Schuster na půlící čáře nepřesnou hlavičkou téměř dokonale připravil míč pro jihlavského Koubka, který sólo s jistotou proměnil.

„Takovou chybu prostě nesmíme udělat. Soupeři se ve druhém poločase nedařilo, hráči byli nervozní. Věřil jsem, že utkání dotáhneme ke třem bodům. Je to další smolné utkání s Jihlavou v řadě. Jednou jsme nedali snad deset šancí a dvakrát přišli o výhru po naší chybě,“ litoval ztráty Machala. Prostějov je tak po 14 kolech desátý.