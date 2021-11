Fotbalisté Prostějova porazili Žižkov i bez kouče na střídačce

Jeho svěřenci se po sobotním mači posunuli na šesté místo a na druhou příčku ztrácí pouhé dva body. Hanáci totiž zvítězili 1:0, přestože během druhého poločasu nehráli dobře a až do konce čelili rostoucímu tlaku Viktoriánů.



„Pro nás to jsou nesmírně cenné body. Byl to boj a jen se potvrdilo, jak je soutěž vyrovnaná. Každý zápas je těžký. Ve druhém poločase jsme měli i trochu štěstí, to k tomu patří. Teď si odpočineme a připravíme se na poslední dva zápasy podzimu. I v nich chceme bodovat,“ řekl prostějovský asistent Michal Šmarda, který proti Žižkovu zastoupil Šmejkala dokonale.

Domácí po pomalejším začátku soupeře zatlačili a dostali se do vedení. Svoji pátou branku v sezoně zaznamenal po přihrávce Koudelky Žák. Další gól ovšem Prostějov nepřidal, přestože měl několik příležitostí, největší z nich zahodil Kopřiva. „Vstup do zápasu se nepovedl. Od patnácté minuty jsme však byli lepší, třicet minut kluci hráli opravdu dobře. Jen se nepodařilo přidat druhou branku,“ posteskl si Šmarda.

Po pauze fotbalisté Prostějova ztratili rytmus a nechali se zatlačit do defenzivy. Žižkov bez problémů sbíral odražené míče a jednoduše se dostával před pokutové území domácího výběru. Brankář Mucha své spoluhráče dvakrát podržel a vyznamenal se při gólové ráně Petrláka ze čtyř metrů nebo hlavičce Batioji.

„Nechávali jsme se snadno obejít, řadu situací hráči řešili hodně netakticky. Odevzdávali jsme soupeři míče a můžeme být rádi, že nás Filip Mucha zachránil od inkasování,“ přiznal problémy ve druhém poločase Šmarda. „Dopadlo to dobře. Dokázali jsme vyhrát a chyby, ze kterých se poučíme a příště nebudou, nás o body nepřipravily.“