Pohárová ťafka. Fotbalisté Olomouce zakončili rok debaklem v Liberci

Záložník Slovanu Denis Višinský jej v jedenácté minutě načapal střelou z dvaceti metrů pod břevno do středu brány.

Obvykle brankáři podobné rány vytěsní pro jistotu na roh, leč 188 centimetrů měřící Trefil na míč nedosáhl. Nejspíš kvůli špatnému postavení několik kroků od čáry dostal fík, jenž mu připomněl žákovské časy, kdy na břevno ještě kolikrát nedoskočíte. Stane se.

Nebyl zdaleka jediným sigmákem, jenž v posledním mači roku neměl nejlepší den, na rozdíl od nizozemského buldozeru v útoku Slovanu Micka Van Burena, který se postaral o další tři zásahy.

Liberec – Olomouc 4:1

K postupu v Mol Cupu, z něhož vede nejrychlejší cesta do pohárové Evropy, nepomohli Hanákům ani čtyři reprezentanti z posledního srazu áčkového nároďáku.

Útočník Mojmír Chytil na skvostný hattrick při debutu proti Faerským ostrovům nenavázal a van Buren jej zcela zastínil. Podobně dopadl i technik pod hrotem Antonín Růsek, jenž se blýskl jen krásnou kličkou „zidanovkou“, avšak v hloubi pole. Ani levý bek Ondřej Zmrzlý nebyl příliš vidět.

Drobný křídelník Jan Navrátil, jenž se premiérového reprezentačního startu dočkal ve 32 letech, se nejvíc připomněl v 38. minutě. Lukáš Vraštil, který na pravém kraji obrany nahradil zraněného Chvátala, mu posunul míč po lajně a Navrátil centrem našel stopera Víta Beneše, jenž kurážně doplnil útok. Nebyla to snadná hlavička, 34letý mazák s loupežnickým plnovousem potvrdil, že na podzim prožívá svou renesanci.

Snížil na 1:2 a Sigmu vrátil do hry. „Pětadvacet minut jsme ale byli horší. Soupeř byl agresivnější a rychlejší. Musíme si přes zimu rozebrat, proč to tak je, protože se nám to nestalo ve venkovních zápasech poprvé,“ vadilo olomouckému asistentovi trenéra Jiřímu Saňákovi.

Rozhodla penalta, VAR chyběl

Naděje hostům sebral po hodině penaltový faul, který v tlačenici ve zdi po přímém kopu viděl málokdo.

Ovšem sudí Nehasil ano a pád Červa jako desítku posoudil, třebaže se protestující Navrátil do Červa div nepustil, vyčinil mu pořádně od plic za žlutou kartu. Van Buren z puntíku však nezaváhal. „Zápas rozhodla penalta. Viděl jsem stejnou v první půli na Mojmíra Chytila,“ posteskl si Saňák. „Nejsme už zvyklí, že není VAR. Takové nepřehledné penalty bych bez něj nepískal.“ Za dalších pět minut 30letý Nizozemec v brejku po krásné souhře s Valentou jemně dloubl míč přes Trefila a navázal na srpnový hattrick z ligy, v níž má odložený host ze Slavie devět gólů. „Asi můj nejlepší půlrok v životě,“ lebedil si.

A jak další hattrick oslaví? Po tom minulém schytal kritiku od někdejšího biatlonisty Michala Krčmáře, že pivo není nejlepší příklad pro sportovce. „Máme společnou večeři, tak si dám pár piv. Teda spíš hodně vody,“ vtipkoval van Buren, který předpokládá, že i na jaře zůstane ve Slovanu.

Poslední mač Chytila v Sigmě?

To samé zatím nemůže říct Chytil, ve 23 letech největší klenot Sigmy. Smlouva mu končí už za rok a jednání se Slavií probíhají. Navíc trenér sešívaných Jindřich Trpišovský se nechal slyšet, že Chytil do Slavie chce.

Jestli ho však prodá Sigma, jež bude na jaře hájit krásné čtvrté místo, avšak s titěrným čtyřbodovým náskokem na jedenáctou příčku a skupinu o záchranu, je věc druhá. Ovšem výhodný manévrovací prostor sportovní manažer Ladislav Minář nemá, takže pokud Slavia splní požadavky a vytáhne aspoň milion euro, bude dohoda blízko.

Olomoucký fotbalista Mojmír Chytil

„Věřím, že to nebyl jeho poslední zápas v Sigmě,“ přeje si Saňák. „Nemám žádné jiné informace. Bude začínat přestupové období, my jako trenéři ho budeme chtít udržet, protože je to výborný útočník. Nejsme ale malí kluci. Víme, že to není na nás, ale na vedení klubu. Spekulace budou celou zimu.“

A to i opačným směrem. Olomouc by ráda přivedla ofenzivního univerzála Vasila Kušeje, který se v druhé lize blýskl v nedalekém Prostějově pěti góly a šesti asistencemi a rovněž prožil debut v české jednadvacítce. Zájem o něj však mají i další ligisté v čele s Mladou Boleslaví.

Navíc Sigma se ozvala až jako poslední a podle informací MF DNES Prostějov upřednostňuje přímý prodej, zatímco Olomouc nabízí hráče na hostování plus doplatek.

„Dlouhodobě nám chybí konkurence na místě pravého obránce a shánět budeme i křídelní hráče,“ naznačil Saňák. „Také chceme, aby se dali dohromady hráči, kteří nám chyběli delší dobu. Budeme brát jako posily, když se vrátí Denis Ventúra, Lukáš Greššák a další.“

Ani liberecká pohárová ťafka nepokazí sigmákům vánoční svátky.

„Nemyslím si, že je to kaňka,“ přemítal Saňák. „My jsme v závěru podzimu trochu vykrváceli. Neříkám to jako výmluvu, ale chybí nám pět hráčů a konkurence nebyla. Někteří kluci nepředvedli výkony, které umí. Porážka nás mrzí, protože jsme Mol Cup brali vážně. Odmítám ale kaňku, a abychom se po hráčích vozili.“

Platí to i pro Trefila, jenž při zranění brankářské jedničky Macíka patřil navzdory jedné laciné brance k olomouckým pozitivům.