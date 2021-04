Varnsdorfský kapitán o bojích o záchranu: Nechci kolabovat jako loni

„Pořád sním o 1. lize, nikdy neříkej nikdy. Ale jsem realista. Asi bych těch gólů musel dát 15, aby někdo zavolal. Pak by se podíval na věk a řekl by: Jo, to je pozdě,“ usmál se Rudnytskyy, kapitán týmu z Kotliny. Nevypadá na to, ale už je mu dvaatřicet.

Rodilý Ukrajinec je v Česku už od šesté třídy, jeho táta si našel práci v Kadani, kde s fotbalem začínal. Přes Teplice a Ústí se v létě 2010 dostal do Varnsdorfu. Liga mu dvakrát utekla: po postupu Ústí se nevešel do kádru a Varnsdorf účast mezi elitou vybojoval, ale pak vzdal.

A tak je ikonou Slovanu; končit se mu nechce. „S panem Gabrielem,“ jmenoval majitele klubu, „řešíme vždy po sezoně, jestli smlouvu prodloužíme o rok. Pokud mě bude chtít on i trenér, tak se domluvíme. Ale nejdřív se musíme zachránit.“

Třeba se nakonec sestupovat nebude, ale na to jen 170 cm vysoký záložník nekouká. „Chci co nejdřív nasbírat ještě 10 bodů a mít klid. A ne se nervovat jako loni do posledního kola. Zachránili jsme se až po remíze 0:0 s Líšní jen díky lepší vzájemné bilanci se Sokolovem,“ připomněl hororový finiš minulé sezony. „To jsme kolabovali všichni, bylo to fakt ostrý a už to nechceme zažít znova.“

Zatím je Varnsdorf šest bodů nad čárou sestupu. „Poslední dobou rozdáváme body doma jako nikdy. Přitom už máme zkušené mužstvo,“ kroutil hlavou po středečním krachu 1:2 s Chrudimí, které dal gól.

Věří, že Varnsdorf se pod novým koučem Pavlem Drskem zvedne. „Přinesl dost nového, chce po nás hrát víc fotbal. Zápas od zápasu je to lepší, vyhovuje nám to. Jen to přenést do výsledků,“ přeje si. „Vzadu hrajeme na riziko, na tři stopery, nechceme míč moc nakopávat, ale rozehrávat. Někdy se stane chyba, to k tomuhle systému patří.“

Drsek na střízlíka sází: „Je zkušený, ví, jak se dostat do vápna. Pro mě je obrovsky důležitý.“ Kapitán tvrdí: „Zatím mladým stíhám. Necítím, že na to nemám, že jsou lepší. Dokud budu mít chuť, zdraví a výkonnost, chci hrát. Až elán nebude, tak bohužel. Jednou ten den nastane.“ Teď ale ještě ne.