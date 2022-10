Překvapilo mě to. Jihlavský Soukup si ligový debut v 27 letech užil

„Dozvěděl jsem se to během týdne,“ uvedl Soukup. „A nebylo to proto, že by Jagy předváděl špatné výkony. Trenér chtěl dát týmu nějaký nový impulz.“

Kouč Kameník svou volbu vysvětlil dvěma důvody. „Ve čtyřech po sobě jdoucích utkáních jsme nebyli úspěšní. A samozřejmě pro žádného gólmana není příjemné, když dostává branky,“ popisuje jihlavský trenér situaci FC Vysočina.

Změna přišla po utkání na Dukle Praha, kde Jihlava inkasovala pětkrát. „Chtěli jsme mužstvu dát impulz. Aby si tam teď stoupnul někdo jiný, s jinou energií,“ vysvětluje Kameník. „A udělali jsme to i proto, abychom Adamovi odlehčili. Protože je to gólman, který je ve věku, kdy sbírá zkušenosti.“

Důvěru jihlavských trenérů však má dvaadvacetiletý odchovanec i do budoucna. „Je s námi, velice mu věříme. Ale někdy je možná lepší z toho na chvilku vystoupit a potom se vrátit do branky s čistýma myšlenkama a čistým štítem. A znovu nastartovat dobré výkony, které Adam v předcházejících zápasech měl.“

V pátečním duelu se ale rozhodně nenudil ani Soukup. Toho předposlední celek Fortuna: Národní ligy pořádně prověřil. „No, překvapilo mě to. Měl jsem toho docela dost,“ usmál se Soukup. „Ale debut jsem si užil. Jsem rád za nějaké dobré zákroky. Jen tak dál.“

Soukupova premiéra je skutečně opožděná, v áčku Vysočiny se poprvé objevil v roce 2017, kdy kryl záda Matěji Rakovanovi. „Něco jsem si odseděl i v lize, ale bohužel, šance nepřišla,“ vzpomíná na 7 zápasů, kdy zůstal na lavičce náhradníků.

Momentka z utkání Jihlava - Prostějov.

Soukup později z jihlavského klubu odešel. Zamířil na Žižkov, za který si připsal tři desítky startů ve druhé lize. Po jarním sestupu Viktorie do ČFL se pak vrátil do Jihlavy.

„Věděl jsem, že se o místo jedničky s Adamem popereme v přípravě, která se mi ale nepovedla. Udělal jsem dvě velké chyby, a tak tu pozici dostal Adam. A já jsem se s tím musel smířit,“ vrací se k nepovedenému létu.

Přes dva starty v poháru MOL Cup – ve Žďáře nad Sázavou a Libišanech – a výpomoc diviznímu béčku si řekl o místo v brance. A nyní doufá, že v ní zůstane co nejdéle.