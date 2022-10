Jihlavský Vedral by se rád vrátil do útoku. Buď jako Ramos, vyzývá ho trenér

Čekají se od nich góly, ty ale nepřichází. Útočníci druholigových fotbalistů FC Vysočina se dlouhodobě střelecky trápí: dvojice mladíků Mame Tall (23 let) – Justin Araujo-Wilson (20 let) má v této sezoně na svém kontě společně 18 startů a jen jednu branku.

Není proto divu, že se Jihlava nedokáže prosadit. V posledních pěti kolech přelstila soupeřovu obranu pouze jednou – v pátečním zápase s Prostějovem se trefil Filip Vedral.

Paradoxně muž, který se před aktuální sezonou po rozhodnutí vedení jihlavského klubu musel z útoku vrátit zpět do obrany. Jenže na stoperu není spokojen. „Upřímně? Já bych se strašně rád vrátil do útoku,“ prozradil.

Trenéři však vaše přání zatím nevyslyšeli. Jak moc vás to mrzí?

Beru to tak, že hraju v obraně, a snažím se odvádět maximum tam. Ale prostě věřím tomu, že se na útočníka ještě můžu vrátit. A mužstvu pomoct: jak góly, tak prací pro tým. Věřím, že kapitola útočníka pro mě ještě není uzavřená.

V pátek jste po standardce zařídil hlavou vedení Jihlavy. Takže instinkt střelce ve vás stále je.

Velká část toho gólu patří Jakubu Selnarovi, který to výborně kopnul. A já jsem jen běžel a míč lehce tečoval. Ani jsem nemusel trkat hlavou, jen jsem ji nastavil a naštěstí to tam padlo. Ale jsem moc rád, že jsem dal první gól. Aspoň jsem se zapsal do listiny střelců.

Na vítězství to ale nestačilo. Prostějov totiž ve druhém poločase vyrovnal. Berete po čtyřech porážkách v řadě bod jako odrazový můstek, nebo jste zklamaný, že jste nebrali všechny tři?

Víte co? Já nesnáším prohru. A možná ještě víc nesnáším remízu. Protože tam chybí jeden gól, abychom zápas dovedli do vítězného konce a získali o dva body víc. Samozřejmě, remíza nějakým odrazovým můstkem po té sérií nezdarů je. Ale já zkrátka beru jen vítězství.

Aktuální tabulka střelců FC Vysočina Šimon Gabriel 895 minut 2 góly

Jakub Selnar 823 minut 2 góly

Miroslav Tureček 756 minut 2 góly

Lukáš Zoubele 591 minut 2 góly

Filip Vedral 990 minut 1 gól

Tomáš Svoboda 892 minut 1 gól

Jaroslav Peřina 495 minut 1 gól

Fares Shudeiwa 448 minut 1 gól

J. Araujo-Wilson 391 minut 1 gól

Co rozhodlo o tom, že se to ani tentokrát nepovedlo?

My jsme se chtěli trošičku odpíchnout od jednoduchosti. Protože potřebujeme nutně body, co nejvíce bodů. Samozřejmě jsme šli do zápasu s tím, že hrajeme doma, chceme udržet nulu v zádech a zápas vyhrát. Měli jsme to dobře rozjeté, ale bohužel, druhý gól jsme nepřidali. Na začátku druhé půle jsme inkasovali po dohrané standardce, což by se nemělo stávat. Měli bychom to nějakým způsobem odvrátit a kopnout někam do pryč.

Prostějov je v aktuální tabulce F:NL až předposlední, v Jihlavě ale předvedl sympatický výkon. Překvapil vás?

Byl to takový ubojovaný zápas. My potřebujeme vyhrávat, oni taky potřebují sbírat každý bod, protože se topí na posledních příčkách. Takže byl to spíš boj než hra na krásu. Ale tak to někdy ve fotbale bývá. Nás mrzí, že jsme to bohužel nedokázali dovést do vítězného konce.

Když to odlehčím: zatím naposledy jste vyhráli proti rezervě pražské Sparty, v duelu, který vysílala televize. Příští domácí zápas proti Slavii B hrajete také v televizi. Neschováváte si další plný bodový zisk pro diváky?

Nevím, co na to říct. My jsme chtěli po Spartě pokračovat ve vítězné sérii. Bohužel se nám to nepodařilo. Takže už další zápas v Třinci zase půjdeme zkusit vyhrát.

Z duelu s Prostějovem jste si odnesl krvavý šrám v obličeji. Jak k tomu došlo?

Při souboji. Odehrál jsem balon, soupeřův útočník Ali-Abubakar do mě trknul hlavou. Trefil mě zátylkem do nosu. Zlomené by to snad být nemělo, jenom tržná rána. Byl jsem trošku otřesený, ale jinak to snad bude v pohodě.