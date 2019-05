Nejlepší zápas jara, potěšilo derby pardubického záložníka Fouska

„Udělal jsem kličku gólmanovi, ale byl jsem moc rychlý. Snažil jsem se brzdit, ale už jsem to nezvládl. Neměl jsem na sebe tolik spěchat a dát to třeba nahoru pod břevno, mrzí mě to,“ popisoval pětadvacetiletý středopolař.

Až však zklamání z promarněné šance opadne, bude Fousek na poslední derby letošní druholigové sezony nahlížet veskrze pozitivně.

„Za mě to bylo naše nejlepší jarní utkání. Cloumaly s námi emoce, hráli jsme naplno a do ničeho jsme Hradec nepustili,“ přemítal.

Měl pravdu, že jedinou hradeckou šancí, která stojí za zmínku, byl přímák Durdeviče ve třiašedesáté minutě, který letěl těsně nad, zato Pardubice měly šance, včetně té Fouskovy, minimálně čtyři.

„Už jsem říkal, že jsme Hradec do ničeho nepustili, to je pro nás asi to nejcennější, co si můžeme ze zápasu odnést. Měli jsme navrch, škoda, že jsme tam nedotlačili ten gól,“ litoval znovu Fousek.

Za výkon své svěřence chválil také kouč Jiří Krejčí. „Myslím, že to utkání jsme zvládli velmi dobře po taktické stránce. Narazili jsme na dobrého soupeře, který nemá silnou jen základní sestavu, ale celý kádr a já jsem rád, že jsme to takhle odehráli. Je vidět, že máme nějakou sílu. Nechci být neskromný, ale asi jsme měli zvítězit,“ zamýšlel se na tiskové konferenci po utkání.

Krejčí ocenil také to, že Pardubice ukopaly další domácí představení „vzadu na nulu“ a nejen na jaře Pod Vinicí neprohrály, což zdůraznil i Fousek.

„Tím se nemůže pyšnit každý. Ve druhé lize jsme jediní, tak aspoň v něčem jsme nejlepší,“ řekl.

Poslední ligová porážka Východočechů na jejich hřišti má v kolonce datum zapsáno 8. dubna 2018, tehdy Pardubice nestačily na Opavu a podlehly jí 0:1. To po utkání s Hradcem oslavili i pardubičtí příznivci, kteří v sobotu měli poslední šanci vidět své hráče v letošní sezoně doma.

„Náš tábor chci za neustálé povzbuzování pochválit, ale musím říct, že nejen ten. Stejně tak hradecké fanoušky, oba sektory se postaraly o výbornou atmosféru v rámci únosnosti a za to jim chci poděkovat,“ smekl Krejčí.

„Je to nádherné hrát v takové atmosféře. A to neplatí jen pro Vinici, naši fanoušci nás jezdili podporovat i ven, to je obdivuhodné. Klobouk dolů,“ vzkázal také Fousek.

Jeho tým letos skončí nejhůře sedmý, ale stejně tak může poskočit ještě o něco výš, když zvládne úplně poslední duel sezony, který hraje 25. května od 15.00 ve Vítkovicích. „Mohlo to být i lepší. Škoda, že jsme jako proti Hradci nehráli od začátku. Hlavně venku jsme měli zabrat, často jsme nedělali, co jsme chtěli,“ ohlédl se Fousek.