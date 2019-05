Baráž je po derby fuč. Vyhrát jsme nezasloužili, uznali v Hradci

Oba tyto výsledky znamenají, že jistou účast v baráži se dvěma nejhoršími týmy 1. ligy mají Jihlava a Brno. Na Hradec zbyla čtvrtá příčka, na čemž už nic nezmění ani výše zmíněné poslední kolo. Postup bez baráže si už dříve zajistily České Budějovice.

„Nenavázali jsme na podzim hlavně herně, především venku jsme na jaře málo bodovali, ani jednou jsme tam nezískali tři body,“ hledal trenér Hradce Zdenko Frťala příčiny toho, že tým na boj o postup nedosáhl.

Zápas v Pardubicích jeho slova více než potvrdil. Hradec nedominoval, naopak to byl soupeř, který měl ke gólovému úspěchu blíž. Na aspiranta postupu mezi elitu toho bylo hodně málo.

„Náš herní projev byl špatný, bojácný, bez známek fotbalovosti, sebevědomí, bylo to hodně o náhodě, z tohoto pohledu je pro nás úspěchem, že jsme získali alespoň bod,“ musel přiznat hradecký kouč.

Derby nenabídlo nijak úchvatnou fotbalovou podívanou, byl to spíše boj, v němž šla fotbalová krása většinou stranou. Výjimky byly k vidění spíše ve hře domácích Pardubic. K těm nejsvětlejším patřil Fousek, jenž ve druhé půli nejprve pěknou střelou řádně zaměstnal hostujícího gólmana Vízka a o chvíli později se na něj hnal sám s míčem u nohy.

Fouskovi se zdařila i klička na hradeckého gólmana a zbývalo mu už jen trefit odkrytou branku. Na štěstí pro Hradec ale míč skončil jen na síti z boku branky. A to ještě v závěru zápasu hlavičkoval po rohu domácí Piroh a jen těsně minul branku hostí.

„Také my jsme měli nějaké dvě šance, ale soupeř měl dvě stoprocentní, které však nevyužil,“ poznamenal Frťala.

Hradečtí podobnou šanci svým fanouškům, kterých dorazilo do Pardubic hodně a kteří tvořili nezanedbatelnou část téměř dvoutisícového davu, nenabídli.

„Tyhle zápasy, které nepoberou moc fotbalové krásy, tak mohou rozhodnout standardní situace, ale ani ty jsme nezahrávali dobře. Trénujete to, hráči to v tréninku kopou tak, že to kvalitu má, ale v utkání to nepotvrdili,“ postěžoval si hradecký kouč.