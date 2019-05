Klasické derby. Málo šancí, dost soubojů, shrnul pardubický Prosek

„Myslím, že to bylo takové klasické derby. Málo šancí, hodně soubojů, bylo to vyhecované... Každý tým měl jednu nebo dvě větší příležitosti a ani jedna nebyla využita. Proto bych řekl, že to je zasloužená remíza,“ uvažoval 24letý bek v rozhovoru pro klubový web.

Nadále sedmé Pardubice se podle něho na domácím trávníku Pod Vinicí chtěly prosadit důraznou hrou.

„V tom máme nad Hradcem navrch. Bohužel se nepovedlo proměnit nějakou ze šancí, ale bod z derby špatný není,“ mínil.

Pravdou však je, že jeho tým měl v místy dost nezáživném střetnutí ke skórování blíž. Například záložník Fousek se v 73. minutě vyhnul brankáři Vízkovi, ale z úhlu netrefil prázdnou branku.

„Dostal se tam už do většího úhlu, škoda, že to nedal. Pak tam měl ještě Jirka Piroch hlavičku, letělo to těsně nad břevno,“ vypočetl Prosek.

Buď jak buď, pardubické mužstvo na domácí půdě letos ani jednou neprohrálo (v posledním druholigovém kole zamíří do Vítkovic) a série bez porážky celkově trvá už dokonce 13 měsíců. Což je pro svěřence trenéra Jiřího Krejčího hodně solidní vysvědčení.

„Máme tu velkou sílu a dokážeme soupeře přehrávat, nevybavuju si opak,“ tvrdil Prosek. „Je super, že je Vinice taková nedobytná tvrz. Jen potřebujeme vozit víc bodů z venku,“ doplnil.