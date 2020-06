Pardubický kouč Krejčí: Dobrá sebekritika je nejlepší pro ponaučení

„S výsledkem jsem spokojený, ale musím zápas hodnotit z pohledu dvou poločasů. První jsme měli totálně pod kontrolou, ve druhém jsme nepochopitelně začali blbnout,“ přemítal po utkání kouč Pardubic Jiří Krejčí.



Pokud ještě zůstaneme u individuálního výkonu Ewertona, poprvé dal o sobě vědět v deváté minutě, kdy krásnou ranou z dálky orazítkoval břevno vítkovické „kasy“. O něco přesnější byl pak v minutě sedmatřicáté, kdy si po faulu na Jana Proska ve vápně postavil míč k pokutovému kopu a s přehledem jej uklidil do levé šibenice. I tak k němu ale Krejčí byl kritický.

„Ewe v první půli splnil očekávání, ve druhé se nám ale ze hry úplně vytratil,“ neskrýval přísný šéf lavičky. Pardubická hra měla obecně klesající tendenci. Když v padesáté sedmé minutě Martin Toml uklidil k tyči odražený balon a zvýšil na 2:0, vypadalo to ještě dobře. Pak ale Vítkovice ani ne za pět minut snížily z rychlého brejku zpět na rozdíl jednoho gólu, a i když posledních zhruba pětadvacet minut dohrávaly v deseti (hostující Dziuba viděl dvě žluté během minuty), byly možná lepším soupeřem.

„Rozumím tomu, že po gólu soupeři, který nemá co ztratit, narostou křídla, ale i tak tyto situace musíme zvládat lépe. S poslední půlhodinou rozhodně nejsem spokojený,“ hartusil Krejčí. Před příštím utkáním na hřišti Dukly Praha (ve středu od 17 hodin) si má s týmem co vysvětlovat. „Nesmíme se jen plácat po ramenou, jak je všechno super. Je potřeba si říct, co je špatně, dobrá sebekritika je nejlepší pro ponaučení,“ řekl Krejčí.