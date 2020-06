Pardubický obránce Toml: Mám nakázáno chodit na zadní tyč

Naposledy v neděli, v domácím zápase s posledními Vítkovicemi v sedmapadesáté minutě uklidil do branky odražený balon po rohovém kopu a pomohl zařídit výhru 2:1. Na jaře již druhou takovou, celkově pak pátou.



„Balon po rohu propadl na zadní tyč a to je můj prostor. Mám od trenéra nakázáno tam chodit, co propadne, to musím zavřít. Teď se mi to povedlo,“ popisoval svůj moment Toml.

Jeho gól znamenal průběžné vedení 2:0, protože ještě v prvním poločase pěknou penaltou do levé šibenice poslal Pardubice do vedení Brazilec Ewerton.

„Už o přestávce to ale klidně mohlo být 2:0 či 3:0. Neproměnili jsme několik dobrých šancí, ale nervózní jsme z toho nebyli. První gól byl důležitý, to nás uklidnilo,“ přemítal Toml.

Ve chvíli, kdy vstřelil nakonec vítěznou branku, to vypadalo, že první Pardubice si už zápas pohlídají, obzvlášť poté, co soupeř dohrával od sedmdesáté minuty v deseti. Vítkovice však ještě při vyrovnaném počtu hráčů stihly snížit na 1:2 a závěr utkání Východočechům nakonec docela zhořkl.

„Když sestupující přijede na prvního, tak nemá co ztratit, což se ukázalo. Vítkovice hrály dobře, nebály se hrát odzadu a byly nepříjemné. My jsme je pustili do jedné šance, za což nás bohužel potrestaly, ale jinak jsme to podle mě zvládli dobře,“ myslel si Toml.

Jiného názoru však byl trenér Jiří Krejčí, který se za poslední půlhodinu na své svěřence docela zlobil.

„Je nepochopitelné, že jsme po obdrženém gólu na 2:1 začali takhle blbnout,“ říkal po zápase. Zároveň přiznal, že hráčům začalo dělat potíže vysoké tempo druhé ligy.

„Myslel jsem si, že nám to neublíží, ale na některých hráčích už bylo vidět, že to není pravda. Před zápasem s Duklou (zítra od 17 hodin v Praze) se budeme muset zamyslet nad začleněním čerstvých sil.“