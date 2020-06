Pardubičtí radní vypsali tendr na opravu stadionu. Spousta překážek zůstává

Soutěž se bude konat s využitím metody Design&Build. Při ní je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i samotnou stavbu. V tomto případě s jasně daným limitem 430 milionů. Pokud by se jí nedařilo do stropu vejít, může si projekt upravit a najít způsob, jak ušetřit.

„Pro nás bude rozhodující cena, za kterou nám to nabídnou. Je možné, že se přihlásí a budou mít cenu nižší, než je limit, je možné, že se nikdo nepřihlásí. To nám výběrové řízení ukáže. Zjistíme, jestli vůbec a za jakých podmínek je nám to někdo schopen nabídnout,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

V zastupitelstvu ani v radě nemá tato akce jednoznačnou podporu. „Posouvám to dál hlavně proto, že pokud by nebylo nabídkové řízení zahájeno a projekt nepokračoval, tak Pardubice v budoucnu nepřijdou jen o první ligu, ale pravděpodobně i o druhou ligu a tím pádem o regionální fotbalovou akademii, kde sportuje mládež,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Pokud firmy dodrží limit daný politiky, stále nebude z pohledu fotbalistů vyhráno. Existuje například riziko, že kvůli úsporám projekt upraví tak, že se politikům výsledek nebude líbit. Projekt má řadu odpůrců kvůli vysokým nákladům. Kritizuje jej koaliční ODS i opoziční Piráti. Ti dokonce spustili petici, která měla vyvolat referendum o samotné stavbě. Mimo jiné i kvůli pandemii neseženou dost podpisů.

Majitel a předseda představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter přijal poslední rozhodnutí radních s povděkem, ale i s obezřetností.

„Velice nás těší, že došlo ke stvrzení toho, co zde již bylo započato, a že celý projekt pokračuje dále, tak jak bylo v loňském roce zastupitelstvem znovu odsouhlaseno,“ uvedl. „Ale může se odehrát ještě cokoli. Je to politika, něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí z podnikatelského prostředí. Tam platí i gentlemanské dohody na podání ruky. Uvidíme, co bude dál. Dokud se nezačne stavět, obavy vždy budou na místě,“ doplnil Pitter.

Nový stadion by podle posledních plánů měl mít kapacitu 4 700 diváků a splňovat nároky na první ligu.