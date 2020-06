Pardubický Prosek před utkání na Dukle slibuje: Najdeme dobrou taktiku

„Na jaře jsme ještě neztratili ani bod, i ta minulá utkání byla těžká, a zvládli jsme je, takže do Prahy jedeme v dobré náladě s cílem zvítězit,“ vyhlašuje pardubický obránce Jan Prosek v rozhovoru pro klubový web.

Dukla vs. Pardubice Online reportáž ve středu od 18 hodin

V posledním vzájemném utkání na Vinici Pardubice Duklu loni v září porazily 3:1, kouč domácích Krejčí měl po bezchybném výkonu slzy na krajíčku.

„Jsem naměkko z toho, co moji hráči předvedli. Nepřestávají mě překvapovat, tohle bylo parádní vystoupení,“ rozplýval se tehdy na tiskové konferenci. Jeho tým byl tou dobou už na prvním místě tabulky, které, jak již bylo zmíněno, drží dodnes. Situace je však přece jen trochu jiná. Soutěž se chýlí ke svému konci, vidina postupu do nejvyšší soutěže dostává reálných obrysů, tudíž se může dostavit tlak z toho, že už je najednou co ztratit.

„Dukla je dobrá v kombinaci, hodně drží míč a má silnou ofenzivu, my ale najdeme taktiku, která na ni bude platit,“ slibuje Prosek pardubickým fanouškům, kterých se na zápas pár chystá.

Ewerton: Chci dát další gól

Pomoci by k tomu mohl i třiadvacetiletý Brazilec Ewerton, který rozvlnil síť v posledních dvou utkáních a něco podobného by rád zopakoval i dnes v Praze.

„Doufám, že se mi to podaří. Do každého zápasu nastupuji s tím, že chci dát gól a přispět k výhře,“ tvrdí.

V neděli pomohla jeho proměněná penalta k domácímu vítězství nad Vítkovicemi 2:1, pražská Dukla naproti tomu prohrála 0:2 ve Vlašimi a v tabulce jí patří s osmatřiceti body čtvrtá příčka. Historicky velmi úspěšný tým se tak určitě bude chtít vyšvihnout zpět na třetí pozici zajišťující baráž o první ligu.

„I já Duklu znám. Má bohatou historii a v současnosti velmi dobrý tým, bude to těžký zápas, na který se musíme dobře připravit,“ je jasné Ewertonovi.

Obzvlášť poté co konkrétně jeho ani ostatní spoluhráče Krejčí zrovna nechválil za druhý poločas posledního zápasu. Navíc přiznal, že hráčům trochu docházejí síly.

„Máme zápasy každé tři dny, takže času na odpočinek opravdu není moc. Ke konci soutěže ale budou unavení všichni, musíme se s tím vypořádat,“ říká Ewerton. „Starám se o sebe, jak nejlépe to jde. Snažím se kvalitně stravovat, dobře spát a udržovat se v kondici,“ dodává.