Utrápená výhra? Tým si teprve sedá, ujišťuje chrudimský kapitán Kesner

„Hašan (krajní obránce Chrudimi Dominik Hašek, jedna z letních posil týmu) dostal napravo balon a já před sebou viděl prostor. On to hezky nastřelil do té prázdné kapsy a já tam byl úplně sám,“ ocenil Kesner gólovou nahrávku.

„Akorát jsem to měl na dlouhou nohu, tak jsem do toho musel trošku hupsnout. Jenom jsem míč líznul a zapadlo to tam. Zaplaťpánbůh za to,“ dodal.

Hráli jste proti soupeři, který byl od 41. minuty oslabený už o dva hráče. Přesto se vašemu mužstvu podařilo na obranu Táborska vyzrát jen jednou. Cítíte po výhře úlevu?

Velkou. Jsme samozřejmě hrozně rádi, že jsme zvítězili - vstup do soutěže je vždycky důležitý. Stoprocentně jsme chtěli vyhrát, na druhou stranu všichni cítíme, že výkon nebyl vůbec dobrý. Ale byl to první zápas. Soupeř hrál v devíti, což jsem třeba já osobně ještě nezažil. Těžko se nám tam dostávalo. Jeden gól jsme nakonec dali... Tvoříme nový tým, byly nějaké odchody. Teď si to postupně sedá. Nepůjde to hnedka. O to cennější ta výhra je, ať to s Táborskem vypadalo jakkoli. Jedeme dál.

Proč přesně bylo tak složité se proti Táborsku prosadit?

Bylo dobře vyskládané před vápnem. My se snažili otáčet hru, ale asi pomalu. Chtěli jsme si vytvářet ještě daleko víc šancí - třeba přes strany, nastřelovat to před bránu. Přes střed to bylo těžké. Ale nedařilo se nám to, ty šance nepřicházely. Až pak Péťa Rybička trefil břevno.

Mluvil jste o centrech, měli jste pár náznaků brejků. Nechyběla i nějaká průniková nahrávka?

Možná jo, i když z mého pohledu to bylo fakt moc přehuštěné. Jestli by to pomohlo, těžko říct. Kdyby tam byl nějaký kreativnější hráč, třeba by něco vymyslel. Snažili jsme se hrát přes ty strany, ale ani to nám nefungovalo.

Fanoušci byli zvyklí vás vídat s patnáctkou na zádech, teď máte ovšem osmičku...

Není za tím nic velkého. Už jsem tu celkem dlouho, celou dobu jsem hrál s patnáctkou. Byl to takový nový impuls, chtěl jsem to změnit. Osmičku nosíval můj oblíbený hráč, Iniesta v Barceloně. Takže možná i proto. A jestli mi to pomohlo? Byl bych raději, kdyby se to víc projevilo herně. Mělo to být lepší - od nás všech.