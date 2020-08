Zdvojená výhoda. Cesta k výhře fotbalistů Chrudimi byla i tak krušná

„Ta dvě vyloučení zápas samozřejmě ovlivnila. Nám pak nezbývalo, než být trpěliví. Šlo o to, zda dokážeme branku vstřelit, nebo naopak z nějakého brejku nedejbože inkasujeme. Nemuselo to být líbivé pro diváky, ale takhle se ta utkání hrají. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si trenér Chrudimi Jaroslav Veselý po zisku prvních tří bodů.

Obě vyloučení hráčů Táborska přitom byla dost diskutabilní. V prvním případě stoper Navrátil ve 20. minutě fauloval unikajícího forvarda Rybičku. Za tento zákrok hned viděl přísnou červenou, ovšem sudí Berka zároveň určil jako místo přestupku bod těsně před velkým vápnem, ačkoli se zdálo, že k faulu došlo už v šestnáctce.

Nedlouho před koncem první půle se pak řítil do gólové šance táborský Boula a upadl ve vápně zřejmě po kontaktu s bránícím hráčem, ale místo aby si Táborsko stavělo balon na puntík, schytal žlutou kartu za protesty. V zápase už to byla jeho druhá, takže následně odkvačil do šatny za Navrátilem.

Kouč hostí Miloslav Brožek po duelu oba momenty hodnotil s obdivuhodným nadhledem.

„Podívám se na to na videu, aby ten soud nebyl tak příkrý. Vypadalo to jako faul, protože Boula si dal tělo před hráče. Je to mladý fotbalista a budu se na něj hodně zlobit, pokud tam pak rozhodčímu něco řekl. Stejně tak při prvním vyloučení byli dva naši hráči na úrovni faulu. Podle pravidel to mohla být žlutá karta. Ale je potřeba mít k tomu odstup,“ uvedl Brožek.

Na svoje hráče byl jinak pyšný.

„Do prvního vyloučení jsme Chrudimi myslím byli více než vyrovnaným soupeřem a šance jsme měli i potom. Na to, že domácí jsou zavedený druholigový tým, naši kluci v těch devíti odvedli fantastický, heroický výkon,“ řekl Brožek.