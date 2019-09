Jihlavský tlak proti Spartě zastavila až Jawova ztracená kopačka

Je to zápas, na nějž se bude v Jihlavě ještě dlouho vzpomínat. A rozhodně ne ve špatném. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina ve třetím kole MOL Cupu byli favorizované pražské Spartě více než vyrovnaným soupeřem. Při troše štěstí se mohli postarat o překvapivý výsledek.

„Štěstíčko nám tentokrát určitě chybělo,“ uznal jihlavský brankář Vlastimil Veselý. „Hráli jsme, co jsme chtěli. Chvílemi jsme, myslím, dostávali Spartu pod tlak. Občas nevěděla, co a jak.“

Jihlava ovládla zejména úvod druhého poločasu, kdy za vyrovnaného stavu 1:1 měla několik slibných příležitostí.

„O přestávce jsme si řekli, že nemáme co ztratit a že proti nám stojí normální hráči jako my. Že jsou pod psychickým tlakem, mají určité problémy a není třeba z nich mít přehnaný respekt,“ prozradil jihlavský kouč Radim Kučera. A jeho slova se záhy potvrdila.

„Ve druhém poločase - do doby než Lamin Jawo ztratil kopačku - jsme si vytvořili veliký tlak. A byli jsme na koni,“ pochvaluje si jihlavský trenér.

V 53. minutě dokonce právě zmiňovaný Jawo překonal hostujícího gólmana Nitu. Jenže sudí posoudil akci předcházející jeho trefě jako ofsajdovou. „Byla to hodně složitá situace, pomezní takhle rozhodl,“ mrzelo Kučeru. „Jako domácí trenér řeknu, že se o ofsajd nejednalo, hostující kouč určitě řekne, že ano. Rozklíčoval by to asi jen VAR.“

V závěru sice Jihlavě, která pohárový duel hrála v kombinované sestavě, docházely síly. Přesto mohla ještě jednou utkání zdramatizovat, když po Haškově gólu z 85. minuty v závěru nastavení zůstal Tijani sám před hostujícím gólmanem.

„Škoda 94. minuty. Kdybychom srovnali, bylo by to ještě určitě hodně zajímavé,“ uvedl Kučera. „Přesto si myslím, že jsme pro Spartu nebyli lehkým soupeřem. Doopravdy jsme kousali, nebyli jsme odevzdaní a Sparta to neměla jednoduché.“

Nyní Jihlava svou aktuální dobrou formu potřebuje potvrdit také ve druhé lize. V ní se v neděli představí proti dalšímu pražskému celku, na hřišti Viktorie Žižkov (10.15).

„Naše hra byla dobrá, jen musíme přidat jeden dva góly. Myslím, že když budeme v našich výkonech pokračovat, budeme hodně nepříjemní,“ vzkazuje všem soupeřům ve druhé lize jihlavský brankář Veselý.