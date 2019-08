Historická událost. Humpolec bude v MOL Cupu hostit druholigovou Jihlavu

Soutěžní utkání proti tak zvučnému soupeři místní pamatují pouze jedno. V roce 1998, také v rámci prvního kola, tehdy ještě Poháru ČMFS, přivítali druholigové České Budějovice. Utkání skončilo jasnou výhrou hostujícího celku 8:0.

Od té doby se z většího soupeře netěšili. Pouze v roce 2012, kdy v Humpolci slavili sto let od založení fotbalového klubu, sehráli přátelský zápas s prvoligovým týmem Jablonce nad Nisou.

Teď jim postup do prvního pohárového kola a další fotbalový svátek zajistila šťastná výhra 2:1 ve Žďáře. „Domácí byli jasně lepším mužstvem. Vypracovali si obrovské množství nadějných šancí, u kterých jsem jen doufal, že jim to tam nepadne,“ přiznává humpolecký trenér Ján Kubík.

Na zápas s Jihlavou se těší, na případný postup však rozhodně nemyslí. „Bude to zajímavý zápas především pro naše fanoušky, kteří si podobné utkání zaslouží. Neděláme si žádné iluze. S Jihlavou se rovnat nemůžeme. Hlavním cílem bude, abychom si tento zápas užili a důstojně jej odehráli,“ říká kouč humpoleckého týmu.

Jihlavští budou šetřit síly. Chtějí ale předvést dobrý výkon a navázat na úspěšný start do druholigové sezony. Zápas v půlce týdne pro ně bude výhodou.

„Pro hráče je to pozitivní v tom, že se nebude tolik trénovat. Dáme samozřejmě šanci hráčům, kteří o místo v sestavě bojují, ale nechci to úplně překopat. V poháru chceme dojít co nejdál, takže doufám, že po ‚bodových hodech‘ potvrdíme roli favorita, domácího soupeře nepodceníme a podáme dobrý výkon,“ předeslal kouč Radim Kučera. Trenéři hostujícího celku ale moc dobře vědí, co podobná utkání mohou představovat.

„Humpolec hraje divizi a proti takovýmto týmům je to vždy ošemetné, neboť se vždy chtějí proti větším celkům vytáhnout. Navíc hráčům může stoupnout do hlavy kvalita hostujícího mužstva a přizpůsobí se jejich hře, což bychom určitě nechtěli,“ varuje kouč druholigových fotbalistů z Vysočiny.

Zápas s Jihlavou se odehraje na městském stadionu v Okružní ulici od 17 hodin.