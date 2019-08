Jihlava? Beru. Matěj Koubek měl o hostování jasno a hned dal tři góly

Oba devatenáctiletí hráči si přitom v duelu proti diviznímu soupeři připsali shodně tři branky. Výraznou měrou se tak postarali o vysoké vítězství favorizovaného celku v poměru 9:0.

„Zapojili se dobře,“ usmíval se asistent trenéra FC Vysočina Josef Mucha. „Zapadli do naší hry, hodí se do kombinace. A dokázali se střelecky prosadit.“

Přitom zejména pro Koubka to nebyla lehká situace. Hráč prvoligových Bohemians 1905 totiž do Jihlavy přišel na roční hostování teprve na začátku tohoto týdne a poprvé se s novými spoluhráči viděl jediný den před zápasem.

„V úterý ráno jsem se rozloučil na Bohemce, přijel jsem do Jihlavy, na odpoledním tréninku jsme nacvičili signál. Poté jsem se ubytoval, ráno jsem se probudil a odpoledne jsem z toho signálu dal gól,“ usmíval se spokojený střelec.

„Hattrick vždycky potěší. Ale myslím si, že můj výkon mohl být o dost lepší,“ překvapil Matěj Koubek sebekritikou. „Herní vytížení jsem v poslední době neměl takové, jaké bych si přál. Doufám, že s přibývajícími minutami to bude lepší a lepší.“

Koubkův příchod do Jihlavy byl poměrně rychlou záležitostí. „O víkendu jsem dostal informaci, že se o mě Jihlava a další kluby zajímají. Jakmile jsem se dozvěděl, že jde o Jihlavu, měl jsem jasno,“ potěšila Koubka nabídka FC Vysočina.

„Podle mě je to klub s obrovskými ambicemi, jeden z největších adeptů na postup,“ připomněl, že Jihlava je po čtyřech odehraných kolech na vedoucím místě Fortuna: Národní ligy. „Pro mě je to velká výzva a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.“

V minulém ročníku šikovný mladík nastoupil v dresu klokanů do devíti utkání a vstřelil i jeden gól. V aktuální sezoně však jen dvakrát střídal a nastřádal pouze 40 odehraných minut.

„V Bohemce byla super parta a já jsem hrozně rád za příležitost, kterou mi dali. Ale momentálně to nebylo takové, jak bych si představoval. Proto jsme sáhli po možnosti hostovat v Jihlavě,“ líčí.

Na Vysočinu dostal dobré reference i od spoluhráčů. „Měl jsem informace jak od Schumiho, se kterým se hodně kamarádím, tak od Hroňase,“ zmiňuje exjihlavské hráče Schumachera a Hronka. „Všichni mi to doporučovali. Takže jsem rád, že jsem tady,“ dodal Koubek.