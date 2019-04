Milane, dal jsi ten gól rukou? ptal se sudí. Český fotbal řeší záhadu

Krátce před poločasem za stavu 1:0 pro hostující Liberec centroval Nemanja Kuzmanovič, na míč nabíhali Baroš s Kačarabou.

„Letěl centr a najednou skončil v bráně. Jak se tam dostal, těžko říct. Asi nějakým záhadným způsobem,“ prohlásil naštvaně brankář Nguyen.

Oba jdou do výskoku, Baroš byl před svým protivníkem a pravou paží máchne nad hlavou. Kačaraba i jeho spoluhráči okamžitě gestikulují směrem k sudímu Pavlu Královcovi a naznačují, že střelec hrál rukou.

„Můj první pocit byl, že šlo o vlastní gól. Řekl jsem to i do komunikátoru, což asistent vzal. I podle odrazu míče to byl vlastní gól. Vůbec mě nenapadlo, že by tam došlo k porušení pravidel,“ líčil hlavní rozhodčí Královec v rozhovoru pro iDNES.cz.

Složitá situace, která podle dostupných záběrů nejde zcela přesně rozklíčovat, ale lze se jen domnívat.

„Ale pak mě překvapilo, když začal liberecký obránce protestovat. Pak se chytili i ostatní, což je normální,“ poznamenal hlavní sudí.

Chvíli se nehrálo, liberečtí hráči se vztekle ohrazovali proti verdiktu, dohadovali se s Barošem. „Tak jsem si řekl, že abych situaci uklidnil, zajdu se Milana Baroše zeptat. Ptám se, hrál jsi rukou? Odpověděl mi, že šel do souboje a že neví,“ poznamenal Královec.

Na bývalého reprezentanta to zkusil znovu. „Milane, jsou tady kamery, bude to vidět. Jak to tedy bylo? Říkal, že opravdu neví,“ podotkl Královec.

Pokud by utkání bylo snímáno v tzv. televizní kvalitě na minimálně osm kamer, což vyžaduje přítomnost videorozhodčího, jistě by se situace projasnila.

Barošův pohyb rukou, jakási volejbalová smeč, je jasně vidět, ale už není poznat, jestli opravdu rukou míč zasáhl. Ale stejně tak je možné, že míč spadl na hlavu Kačaraby a od ní se odrazil mimo dosah brankáře.

„Když to rozhodčí nepískl, tak ruka nebyla,“ pronesl liberecký gólman.

Ostrava krátce před přestávkou vyrovnala na 1:1, v druhém poločase gól nepadl a souboj rozhodl v prodloužení domácí Ondřej Šašinka.

„Zápas moc nechci komentovat, protože to nemá význam... Děkuji svému mužstvu za předvedený výkon a za to, že bojovalo až do konce,“ prohlásil vzrušeným hlasem liberecký kouč Zsold Hornyák.

Je přesvědčený, že Baroš hrál rukou? „Ještě jsem to neviděl, bohužel. Průběh nechci vůbec komentovat. Omlouvám se, děkuju,“ rozloučil se.

Do semifinále ke společnosti pražských klubů Sparty, Slavie a Bohemians tak přibyl Baník. Liberci se zavřela jedna ze dvou cest, ta momentálně papírově snazší, do pohárové Evropy.

„Když dostanete první gól, tak je to těžké, ale bylo dobré, že jsme do poločasu vyrovnali. Jestli to byla ruka? Mám to osmdesát metrů, takže se k tomu můžu těžko vyjadřovat,“ poznamenal ostravský trenér Bohumil Páník.

Byl úvodní gól Ostravy uznán správně?