Ševče, čte o sobě obránce Vraštil. Zase hraje za Brno

Ačkoliv se v přípravě dlouhodobě zranil pilíř brněnské obrany Petr Pavlík, točil trenér Pavel Šustr na Vraštilově místě stopera raději jiné hráče. „Neposlušný“ Vraštil, jemuž nabídl angažmá ligový Zlín, se na hřiště dostal až ve čtvrtém druholigovém utkání jarní části.

Poté, co Zbrojovka s jeho pomocí porazila minulou neděli Prostějov 1:0, Vraštil kouči Šustrovi děkoval.

Ne za šanci, které se konečně dočkal, ale za jeho přístup.

„S trenérem jsme si to vyjasnili. Patří mu dík, že se mnou jedná na rovinu. Řekl mi, jak situace bude vypadat, jsem normálně součástí týmu, dělám maximum pro Zbrojovku a budu maximum dělat dál do konce sezony,“ pravil 25letý obránce odhodlaně.

V neděli hraje Brno doma s Ústím nad Labem (začátek je už ve 14.30) a Vraštil může papír se základní sestavou vyhlížet s větším optimismem než v březnu, kdy hrával za juniorku.

„Každý z hráčů se celý týden pere o své místo. Nikdo ho nemá jisté. Opravdu nikdo,“ říká ale Šustr.

K Vraštilovi mu trenérská čest velí přistupovat stejně jako k ostatním, přesto otevřeně přiznává, že na úplně stejné čáře podzimní stálice brněnské defenzivy není.

„Vrašťa dostal nabídku nové smlouvy, rozhodl se ji neakceptovat, řeší jinou budoucnost. Ale vzhledem k tomu, že je to pracovitý a charakterově dobře nastavený hráč, nevidím důvod ho odstavovat. Tím, jak pracuje a jak hrál za juniorku, si řekl o to, aby dostal šanci i ve druhé lize,“ řekl Šustr.

Lukáš Vraštil 12 zápasů odehrál za Zbrojovku ve 2. lize na podzim, až na dva všechny celé.

Jedním dechem ale dodává: „Dívám se na to tak, abych rozlišil, kdo z hráčů má aktuálně lepší formu. Realita je ale taky taková, že Lukáš s námi nechce dál spolupracovat. Jestliže bude mít stejnou formu jako on taky hráč, který s námi má spojenou delší budoucnost, dám přednost jemu,“ vykládá trenér Zbrojovky karty na stůl.

S tím je Vraštil srozuměný. V poněkud lehčí formě mu to ostatně dali najevo spoluhráči v kabině, když svého parťáka zahrnuli pichlavými poznámkami. „Nějaké fórky tam byly. Nějaké nápisy na tejpu, na jeho krabici. Třeba Ševče, něco takového,“ přiznal narážky na „zlínské laso“ zbrojovácký univerzální fotbalista Ladislav Krejčí. „Tohle si vzal na starost Robert Bartolomeu, přišel k nám ze Zlína, tak mu tam napsal nějaké zlínské věci,“ dal Krejčí k dobru.

Vraštila za to, jak zvládá svoji jarní situaci, oceňuje. „Vrašťa je náš plnohodnotný hráč. Zvládá to, je pořád pozitivní, maká na sobě dál. Není na něm vidět nějaká nejistota nebo nic takového,“ pravil mládežnický reprezentant Zbrojovky, kolem něhož se shodou okolností taky v zimě objevily přestupové spekulace. Měl zamířit na přestup do Plzně.

Stejně jako on považuje za automatické, že pokud přes hlavu přetahuje červený dres Zbrojovky, rve se za její výsledky, plánuje dokončit jaro v plném tempu i Vraštil.

„Myslím, že jsem první zápas zvládl dobře. Rozehrál jsem se docela dobře v juniorce,“ hodnotil svoji jarní premiéru.

O tom, co bude dál, se bavit nechce. „Uvidíme,“ opakuje trpělivě. „Není to složitější než jindy. Jsem součástí mančaftu a v tuhle chvíli jsem hrdý na to, jak jsme porazili Prostějov. To je všechno,“ řekl minulou neděli.