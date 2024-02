Jihlavský ředitel Vaculík: Ať to dopadne jakkoliv, Fila už za nás hrát nebude

Už předem jste avizovali, že zásadním úkolem pro aktuální zimní přestupní období bude udržet současný kádr pohromadě. Vypadá to, že se povedlo.

Pro nás skutečně bylo prioritou stabilizovat kádr, aby zůstal pohromadě, aby si na sebe zvykl a prohloubily se návyky, které trenéři mají. Řeší se pouze přestup Lukáše Fily, který se táhne už měsíc a půl. Máme do čtvrteční půlnoci nějaký čas, uvidíme, jak to dopadne.

Lukášovi v létě vyprší smlouva s Jihlavou, už má podepsáno s prvoligovou Mladou Boleslaví. Jak jeho záležitost vnímáte?

Hůře se mi k tomu vyjadřuje, protože k této situaci v nějakou dobu nemělo dojít. Lukáš měl zajímavý start podzimu, kterým na sebe upozornil. Poté cítil, že je správný čas se posunout. My mu v tom nechceme bránit, hráč se rozhodl to udělat tímto způsobem. A teď už je to jenom o tom, jestli mu pomůžeme se přesunout už teď, uděláme to jako přestup, o které jsme se celou dobu bavili. Nebo to uděláme jako technický přestup, kdy bychom i v létě dostali něco zaplaceno. Jedná se o tom, co to komu může přinést do budoucna.

V létě by vám ale odcházel jako hráč bez smlouvy. Vnímáte to jako svoji chybu?

Nevnímám. Protože já jsem o prodloužení smlouvy stál hned, jakmile skončila minulá sezona. Jednali jsme o tom už začátkem června, kdy startovala příprava na nový ročník. Bohužel, nedopadlo to. Nedodržely se některé dohody, které byly ústně řečeny.

Podle informací, které mám, však Mladá Boleslav poslala v zimě na Lukáše konkrétní nabídku na přestup.

Ano, nějaká jednání se během posledních tří týdnů skutečně vedou. Nejsou intenzivní, ale nabídka došla, my jsme poslali protinávrh. Může se stát, že se ještě na podmínkách dohodneme a Lukáš nakonec přestoupí už teď v zimě.

To je důvod, proč Lukáš v zimní přípravě nenastupuje do utkání a už není ani na lavičce? Aby se třeba zbytečně nezranil, což by přestup mohlo zkomplikovat?

Ne. Momentálně to není z důvodu, aby se Lukáš nezranil. Ale je to z důvodu, že už s ním nepočítáme. I kdyby zůstal na jaro, nemáme důvod rozvíjet hráče, o kterém víme, že nám od léta v ničem nepomůže. Naskakují hráči, kteří vypadají zajímavě a mají další budoucnost v klubu před sebou. Ať je to Míra Křehlík, nebo Tomáš Franěk. Takže: ať to dopadne jakkoliv, Lukáš Fila už za Jihlavu hrát nebude.

Během podzimní části byl Fila se sedmi góly vaším nejlepším střelcem. Bude hodně náročné ho nahradit?

Já mám na tohle jasný názor: Lukáš je gólový, velmi kvalitní hráč, myslím, že má na to, aby se prosadil i v první lize. Na druhou stranu, na podzim měl dobrých prvních šest zápasů, kdy dal šest gólů. Potom v dalších šesti zápasech vyšel naprázdno. A gól dal zase až v Příbrami. Když si vzpomenu na poslední zápas minulé sezony, tak dvě branky dával Míra Křehlík. V přípravě a na tréninku ukazuje i Tomáš Franěk, že je gólový hráč. Takže jde o to, aby se do pohody dostali oni. A nemám strach, že by neměli mít schopnosti góly dávat.

Jihlavský ředitel Lukáš Vaculík

Po doplnění nebo zvýšení konkurence v útoku hlasitě volal i trenér David Oulehla. Vyšli jste mu vstříc?

Útočníka jsme hledali. Nějakou alternativu k Justinovi (Araujo-Wilson – pozn. red.), možná pomoct k větší konkurenci, co by si David přál. Vždy říkám, že zdravá konkurence je opravdu prospěšná. Měl jsem tedy zájem o více hráčů. U jednoho, který je v zahraničním klubu pod smlouvou, byl ale požadavek klubu absolutně nad rámec našich možností. Pohybovali jsme se v milionových částkách za přestup, což nebylo možné realizovat.

Jde o českého hráče působícího v zahraničním klubu, nebo vyloženě o cizince?

Je to cizinec, mladý hráč. Filozofie, kterou razíme. Mladý perspektivní útočník, ale s tím, že hraje nejvyšší soutěž v zahraničí.

A když to nevyšlo?

Další hráč, o kterého jsem měl zájem, nakonec skončil v béčku Sparty, protože je jejím odchovancem. Ve třetí lize vypadal zajímavě (Radek Šiler na podzim za Admiru Praha dal 11 branek ve 14 zápasech – pozn. red.), takže ho zkouší.

Tak jste i vy šli cestou testování.

Teď tu máme jednoho kluka, který hrál za Košice (Senegalec Landing Sagna – pozn. red.). Vedou se jednání, jestli zůstane, nebo ne. Gólový útočník je dlouhodobě hůře hledatelný post, vzácný post. Chce ho celá liga, druhá liga, najít něco zajímavého není jednoduché.

Když mluvíme o financích, je vůbec v tuto chvíli reálné, aby Jihlava přivedla útočníka přímo do základní sestavy?

Hráče, který by přišel hned do základu, úplně nevidím. Protože kdyby to tak mělo být, bavíme se o částkách tři, čtyři, pět milionů korun. A to momentálně nejsme schopni zaplatit. I když jsem nabízel za hráče vyšší stovky tisíc, tak jsme se nedohodli. Na přestupovém trhu momentálně nevidím hráče, který by byl finančně dostupný a zároveň by chtěl do Jihlavy.

Fanoušci FC Vysočina určitě zaznamenali, že exjihlavský Muris Mešanovič bude hostovat v pražské Dukle. Byl třeba také on ve vašem hledáčku?

Ne, vůbec. To je úplně mimo, nezapadá to do naší filozofie. Ano, Muris tady ve své době odvedl dobrou práci. Ale já ho neberu úplně jako odchovance Jihlavy, i když tady byl už v mladším věku. Když bych přemýšlel o nějakém starším hráči, který by nám mohl pomoct – a teď to berte čistě hypoteticky – tak z odchovanců jsou to Standa Tecl, Lukáš Masopust, Honza Kopic... To jsou typy, které – když se na konec kariéry rozhodnou, že jim Jihlava bude dávat smysl a budou se chtít vrátit – mě zajímají a budu s nimi chtít mluvit.

O tom, že právě se Standou Teclem je Jihlava stále v kontaktu, se v zákulisí často mluví. Bavili jste se třeba i letos v zimě?

Víceméně to nikdy nebylo tak, že bychom se o tomhle bavili. Já jsem se se Standou potkal, myslím, že to bylo v prosinci, přátelsky jsme prohodili pár vět. Ale Standa už je šest let spjatý se Slavií, vidí tam i svoji budoucnost. A tím naše debata skončila. Má svou nedodělanou misi, ač možná není tolik na hřišti, je pro ně důležitým hráčem. A to respektuji. Vycítil jsem z něj, že to takhle vnímá.